Сергія Бубку помітили в Угорщині: чому зрадник туди поїхав

Колишній президент НОК України Сергій Бубка – небажаний гість на українських спортивних заходах. Але це не заважає йому світитися на церемоніях в інших країнах.

У минулому прославлений спортсмен, який нині вважається зрадником України, раптово завітав до Будапешта. В угорській столиці він мав одразу кілька справ, пише 24 Канал з посиланням на видання Nemzeti Sport.

Навіщо Бубка поїхав в Угорщину?

Ексрекордсмен світу у стрибках із жердиною був запрошений на Національний спортивний гала-вечір в Оперному театрі Будапешта. Під час церемонії 12 січня нагороджували найкращих спортсменів минулого року у різних категоріях за версією угорських журналістів.

Бубка піднявся на сцену, щоб зачитати ім'я переможця та вручити статуетку у номінації "Найкраща спортсменка з інвалідністю". Нагорода дісталася Луці Еклер, яка у своїй промові відзначила, що має за честь стояти з видатним легкоатлетом на одній сцені.

Сергій Бубка нагороджує Луку Еклер / фото Nemzeti Sport

Що ще Бубка робив у Будапешті?

Колишній президенти українського НОК дав кілька інтерв'ю угорським ЗМІ, в яких не було жодного запитання про російсько-українську війну чи його бізнес з окупантами. Натомість говорили про рекорди та протистояння у минулому з угорськими стрибунами.

Угорська гімнастка Жужа Чишту стверджує, що саме вона запросила Сергія Бубку до Будапешта. На своїй фейсбук-сторінці вона радісно опублікувала світлину з ним.



Сергій Бубка разом з гімнасткою Жужею Чишту / фото з фейсбуку

Також Бубка знайшов час для зустрічі із президентом Федерації легкої атлетики Угорщини Міклошем Гюлаєм.

Чому Бубка вважається в Україні зрадником?