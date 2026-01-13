Сергія Бубку помітили в Угорщині: чому зрадник туди поїхав
- Сергій Бубка відвідав Будапешт для участі в Національному спортивному гала-вечорі, де нагороджували найкращих спортсменів Угорщини минулого року.
- Бубка дав кілька інтерв'ю угорським ЗМІ і зустрівся з президентом Федерації легкої атлетики Угорщини, не обговорюючи російсько-українську війну.
Колишній президент НОК України Сергій Бубка – небажаний гість на українських спортивних заходах. Але це не заважає йому світитися на церемоніях в інших країнах.
У минулому прославлений спортсмен, який нині вважається зрадником України, раптово завітав до Будапешта. В угорській столиці він мав одразу кілька справ, пише 24 Канал з посиланням на видання Nemzeti Sport.
Навіщо Бубка поїхав в Угорщину?
Ексрекордсмен світу у стрибках із жердиною був запрошений на Національний спортивний гала-вечір в Оперному театрі Будапешта. Під час церемонії 12 січня нагороджували найкращих спортсменів минулого року у різних категоріях за версією угорських журналістів.
Бубка піднявся на сцену, щоб зачитати ім'я переможця та вручити статуетку у номінації "Найкраща спортсменка з інвалідністю". Нагорода дісталася Луці Еклер, яка у своїй промові відзначила, що має за честь стояти з видатним легкоатлетом на одній сцені.
Сергій Бубка нагороджує Луку Еклер / фото Nemzeti Sport
Що ще Бубка робив у Будапешті?
Колишній президенти українського НОК дав кілька інтерв'ю угорським ЗМІ, в яких не було жодного запитання про російсько-українську війну чи його бізнес з окупантами. Натомість говорили про рекорди та протистояння у минулому з угорськими стрибунами.
Угорська гімнастка Жужа Чишту стверджує, що саме вона запросила Сергія Бубку до Будапешта. На своїй фейсбук-сторінці вона радісно опублікувала світлину з ним.
Сергій Бубка разом з гімнасткою Жужею Чишту / фото з фейсбуку
Також Бубка знайшов час для зустрічі із президентом Федерації легкої атлетики Угорщини Міклошем Гюлаєм.
Чому Бубка вважається в Україні зрадником?
Маючи величезний міжнародний авторитет завдяки спортивним досягненням, Сергій Бубка жодного разу публічно не засудив вторгнення Росії в Україну.
Після початку повномасштабної війни він просто втік з України і зараз проживає у Монако, відвідуючи VIP-заходи. Членство у МОК Бубка при цьому зберіг.
Згідно із рослідування проєкту Bihus.info, бізнеси колишнього спортсмена продовжують працювати на окупованих територіях і мають зв'язки з країною-агресором.