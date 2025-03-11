Олександрія підписала хавбека прямого конкурента за лідерство УПЛ

Український футболіст Сергій Булеца став гравцем Олександрії. До цього гравець був у складі київського Динамо.

Минулий сезон Сергій Булеца провів у оренді в польській Легії. Відтепер гравець повноцінно покидає Динамо, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Читайте також "Він найкращий гравець Жирони": в Іспанії захоплюються грою Циганкова

Булеца став гравцем "містян"

Деталі угоди між Динамо та Олександрією невідомі.

Сергій є вихованцем Динамо, але за дорослу команду киян так і не грав. Натомість Булецу віддавали в оренду до Дніпра-1, Заглембе та Легію.

Найгучнішим успіхом Булеци є перемога за збірну на чемпіонаті світу U-20 у 2019 році. На тому турнірі він відзначився трьома голами, в тому числі переможним у ворота Італії в півфіналі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Сергій Булеца зіграв 8 матчів за польський клуб.

Відзначимо, що наразі Олександрія посідає 2 позицію в турнірній таблиці УПЛ і веде боротьбу з київським Динамо за першу позицію.