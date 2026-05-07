Йовічевіч чи Мальдера: Кривцов порівняв кандидатів на посаду тренера збірної України

В українському суспільстві наразі головною темою футбольних обговорень є призначення нового головного тренера збірної України. Після звільнення Сергія Реброва медіа та вболівальники активно називали своїх кандидатів на цю посаду.

Найбільш імовірним претендентом називають Андреа Мальдеру, проте серед обговорюваних також фігурує ім'я Ігоря Йовичевича. Колишній гравець збірної Сергій Кривцов у інтерв'ю для 24 Каналу порівняв обох тренерів.

Що сказав Кривцов про Мальдеру та Йовічевича?

За словами футболіста, вибір між Йовічевичем та Мальдерою був би непростим, оскільки обидва фахівці мають свої сильні сторони.

З тих, про кого були чутки, то між Йовічевичем та Мальдерою я би постав знак рівності. Може, у Йовічевича більший козир, тому що він розмовляє українською. Але досвіду топрівня більше все ж таки в Мальдери. Для мене вони обидва були рівноцінними кандидатами,

– сказав Кривцов.

Також гравець прокоментував інформацію щодо можливого запрошення Паулу Фонсеки, зауваживши, що цей варіант наразі виглядає малоймовірним, оскільки португалець очолює Ліон.

Зрештою, Кривцов схвально відгукнувся про фінальне рішення: "Обрали Мальдеру, і я радий цьому вибору".

Що відомо про Мальдеру та Йовічевевича?

Італійський футбольний тренер та тактичний аналітик Мальдера, у травні 2026 року став головним кандидатом на посаду наставника національної збірної України, ймовірно стане першим іноземцем на чолі команди. Про це говорили журналіст Віктор Вацко та інсайдер Фабріціо Романо.

Був помічником Андрія Шевченка (2016 – 2021), відповідав за тактичний розбір суперників, допоміг збірній дійти до чвертьфіналу Євро-2020. Після цього працював з Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі. У 2019 році зробив татуювання з гербом і прапором України.

Йовічевич тренував Дніпро-1 (2020 – 2022), підняв команду на високий рівень перед війною. Очолив Шахтар у сезоні 2022/2023, здобув чемпіонство в УПЛ і успішно виступив у єврокубках. Переговори з УАФ про збірну зірвалися через високі фінансові вимоги.