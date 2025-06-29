Мессі буде бутси носити: українець згадав кумедну історію з легендарним аргентинцем

Колишньому захиснику збірної України Сергію Кривцову пощастило грати в одній команді з Ліонелем Мессі. Цей період в Інтер Маямі українець згадуватиме усе життя.

Сергій Кривцов опинився в Інтер Маямі за кілька місяців до приходу Ліонеля Мессі. В команді з нетерпінням очікували приїзду зірки світового футболу, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

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Магія імені Ліонеля Мессі

Український футболіст пригадав кумедні залаштункові подробиці перших днів Мессі в клубі.

"Були чутки, що Мессі прийде, бо він нещасливий в Парижі. Ми з хлопцями жартували на цю тему: "та він буде бутси нам носити".

Коли він прийшов у команду, то я відчував себе ніби в музеї Мадам Тюссо. Я на нього дивлюся і не розумію, що ось він тут в моїй команді", – розповів Кривцов.

Після приїзду Мессі усі працівники клубу були заворожені харизмою Мессі та не могли від нього відірвати погляд. А дехто навіть боявся зайти в роздягальню, коли він там був.

Був у нас масажист в команді. Він просто став в 10 метрах від Мессі й на нього дивився. Пів години просто стояв і дивився,

– сказав Кривцов.

Втім, у житті аргентинець виявився дуже скромним. На жаль, він не спілкувався англійською, а лише іспанською.

Нагадаємо, що Сергій Кривцов виступав за Інтер Маямі два сезони. Центральний захисник відіграв 63 поєдинки, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Взимку 2025 року Кривцов залишив клуб на правах вільного агента.

Нагадаємо, що команда Ліонеля Мессі вилетіла з Клубного чемпіонату світу-2025. На стадії 1/8 фіналу Інтер Маямі з аргентинцем у складі поступився ПСЖ з рахунком 0:4.