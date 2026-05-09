"Це нонсенс і жах": Ліщук розкритикував баскетболістів з НБА, які не хочуть грати за Україну
- Сергій Ліщук критикує українських баскетболістів з НБА, які не бажають грати за національну збірну, вважаючи це неприйнятним під час війни.
- У минулому році гравці Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень пропустили матчі збірної, що викликало критику з боку Федерації баскетболу України та тренера.
Президент БК Рівне та один з колишніх лідерів збірної Сергій Ліщук розкритикував українців, які не приїздять до табору національної команди. За його словами, контракти у НБА не можуть бути причиною.
Сергій Ліщук зазначив, що, на його думку, у наш час баскетболісти не можуть відмовлятись від ігор за збірну України. У інтерв’ю для 24 Каналу колишній центровий зауважив, що такому не місце у час війни.
Що саме сказав Ліщук?
Він наголосив на тому, що наразі багато людей днями і ночами сидять в окопах, а у вільну хвилину хочуть подивитись баскетбольний матч та повболівати за Україну.
Колишній спортсмен зазначив – у такі моменти наші військовослужбовці хотіли б спостерігати за максимальною віддачею гравців.
Для мене це взагалі нонсенс і жах. Я так само грав за кордоном, переживав за свій контракт, боявся отримати травму в збірній. Але національна команда має бути всередині, в серці. Тебе не має просити тренер чи якийсь менеджер приїхати пограти. Ти маєш сам це розуміти, особливо в наш час, коли триває війна,
– сказав Ліщук.
Нагадаємо, що скандал у стані "синьо-жовтих" розгорівся торік у серпні. Тоді на матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу-2027 не приїхали Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які на той момент виступали у клубах НБА.
Як на це реагували у збірній?
Пресслужба Федерації баскетболу України прямо заявила, що спортсмени проігнорували виклики. Не залишився осторонь і головний тренер Айнарс Багатскіс. Під час розмови із журналістами він дав волю емоціям і промовисто схарактеризував ставлення до спортсменів.
Згодом гравці пропустили листопадові матчі. Дмитро Скапінцев, який до того моменту покинув Бостон та приєднався до ізраїльського Хапоеля, приєднався до збірної у січні. Про це написав офіційний сайт ФБУ.
Олексій Лень теж повернувся у Європу. Тепер він грає за мадридський Реал. В інтерв’ю для ютубу Maincast Sport баскетболіст зазначив, що на повернення у збірну "шанси десь у майбутньому".
Святослав Михайлюк грає за американську Юту Джаз. Він прокоментував слова Айнарса Багатскіса.
Хто такий Сергій Ліщук?
- Сергій Ліщук народився 31 березня 1982 року у Рівному. Ігрову кар’єру розпочинав у місцевій команді Пульсар. Згодом захищав кольори українських команд Хімки (Південне) та маріупольського Азовмаша.
- У 2004 році був вибраний клубом Мемфіс Гріззліс на драфті НБА, але так і не зіграв у заокеанській лізі. Пізніше грав в Іспанії за Мурсію та Валенсію.
- У складі збірної України тричі ставав учасником фінальної частини Євробаскету, у 2001, 2005 та 2011 роках.