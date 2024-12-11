Сергій Петрович Ралюченко був відомим у минулому футболістом, який переважно грав за українські команди. Про його смерть повідомив офіційний сайт харківського Металіста 1925, пише 24 Канал.

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Вихованець Динамо, який грав за Шахтар та Металіст

Сергій Ралюченко народився у Києві. Свої перші кроки у футболі робив у школі Динамо. Його тренерами були відомі фахівці Володимир Онищенко та Віктор Кащей.

Ралюченко грав на позиції півзахисника. Разом з харківським Металістом був фіналістом Суперкубка СРСР 1989 року та взяв участь у всіх чотирьох матчах розіграшу Кубка володарів кубка. Це були дебютні поєдинки харків'ян у єврокубках.

У послужному списку Сергія Петровича виступи за Шахтар Донецьк, запорізьке Торпедо, Темп, Скалу, Ворсклу, Ниву Вінниця, Зірку, СКА Київ, а також польські Сталь та Стілон.

Сергій Ралюченко останні роки працював у Металісті 1925 / фото ФК Металіст 1925

Після завершення ігрової кар'єри працював тренером харківського Металіста-2. Ралюченко стояв біля витоків Металіста 1925, де був асистентом головного тренера та очолював команду Металіст Юніор.

Його син Андрій Ралюченко продовжив справу батька. Наразі він захищає кольори стрийської Скали 1911.