Ребров зганьбився грою у падел із легендою клубу російської армії

Сергій Ребров засвітився на корті в Іспанії разом із колишнім футболістом збірної Росії Василем Березуцьким. У мережі з'явилося відповідне відео.

Віцепрезидент УАФ взяв участь у грі в падел в одному з клубів Марбельї. Його партнером по команді став ексзахисник московського ЦСКА, який провів понад 100 матчів за російську збірну, передає 24 Канал.

Ребров зіграв разом із Березуцьким

Паблік "Футбол України" оприлюднив відео з Beyond Padel Academy у Марбельї. На кадрах видно Сергія Реброва, який грає в падел в одній команді з Василем Березуцьким.

Березуцький є добре відомим представником російського футболу. Майже всю клубну кар'єру він провів у московському ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), а за національну збірну Росії зіграв 101 матч.

У 2023 році колишній футболіст повідомляв, що перебрався до Марбельї. Водночас у другій половині минулого сезону він працював головним тренером Урала.

Того ж року Березуцький коментував повномасштабну війну Росії проти України, заявивши, що мріє про мир у всьому світі та безпеку для людства.

Що відомо про Реброва

Сергій Ребров у квітні 2026 року залишив посаду головного тренера збірної України. Водночас фахівець продовжив роботу у структурі Української асоціації футболу, залишившись її віцепрезидентом.

Цю посаду Ребров обіймає із січня 2024 року.

Поява українського футбольного функціонера в кадрі разом із колишнім російським збірником уже привернула увагу користувачів мережі. Відео не містить додаткових пояснень щодо обставин зустрічі чи того, де саме Ребров і Березуцький познайомилися.