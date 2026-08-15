Проєкт "ТаТоТаке" стверджує, що у Реброва було щонайменше дві пропозиції від шейхів, які приваблювали фантастичними цифрами у зарплатній відомості. Але коуч від них відмовився.

Де міг продовжити кар'єру Ребров

Після того, як УАФ припинила співпрацю з Ребровим внаслідок провалу у відборі на чемпіонат світу, до тренера звернулися два клуби з Близького Сходу, ймовірно, чемпіонатів Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, де українець вже працював раніше.

Умови пропозицій перевищували навіть те, що мав тренерський штаб Реброва під час перебування на чолі збірної України. УАФ виплачувала спеціалісту та його асистентам близько 2 мільйонів євро на рік на всіх. Натомість шейхи були готові платити коучу самому від 2 до 2,5 мільйонів.

Навіть попри таку щедрість, Ребров зрештою відмовився від обох варіантів. Це може свідчити про те, що тренер справді мав особисті причини поставити роботу на павзу.

Які ще пропозиції мав Ребров

Під час короткого перебування Реброва в Україні влітку до нього звертався президент Динамо Ігор Суркіс. Між ними відбулася розмова, присвячена можливому поверненню коуча до київського клубу.

Але й у цьому випадку від Реброва надійшла відмова. Тож його тренерське майбутнє залишається невирішеним.