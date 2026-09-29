Сергій Ребров може очолити збірну Угорщини, яка влаштувала бійку проти України

Угорська національна команда слабко стартувала у Лізі націй – поразка від України та нульова нічия з Північною Ірландією. На тлі таких результатів розпочалися розмови про відставку Марко Россі та призначення нового головного тренера.

Кандидатом на цю посаду несподівано став колишній наставник збірної України Сергій Ребров, який досі перебуває без роботи після відставки з головної команди, пише 24 Канал.

Марко Россі out

Кадрові зміни в угорців насправді назрівали досить давно: команда вилетіла з дивізіону A Ліги націй, після чого не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу, хоча мала серйозні амбіції.

Те, що у Марко Россі справді великі проблеми, довели перші два матчі нового розіграшу Ліги націй. Домашня поразка Україні вже була серйозним ляпасом, а сумні нулі з Північною Ірландією поставили Угорщину у незручне турнірне становище. Після двох турів вони фактично ризикують потрапити у стики за збереження прописки.

Россі має чинний контракт до 2030 року, але, схоже, не збирається чіплятися за своє місце. Він сам заявив, що іноді криза вирішується тільки заміною людей.

Сергій Ребров на чолі Угорщини

У випадку відставки італійця Сергій Ребров є ледь не головним претендентом на його місце. Тренер має в Угорщині відмінну репутацію завдяки успіхам з Ференцварошем, який він тричі поспіль приводив до чемпіонства і повернув у груповий етап Ліги чемпіонів.

У травні після звільнення зі збірної України Ребров мав зустріч з керівництвом угорської федерації футболу, під час якої обгворювалася їхня можлива співпраця. Не варто також забувати, що агент Реброва – Шандор Варга, угорець, який народився на Закарпатті.

Якщо на тренерському містку Угорщини справді станеться перестановка, то вже 5 жовтня у словацькій Трнаві Ребров може зіграти на чолі мадярів проти колишніх підопічних.