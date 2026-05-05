Ребров знайшов собі нову роботу: обрав знайомий чемпіонат

Ще до провалу в плей-оф відбору на чемпіонат світу колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров не приховував, що має кілька пропозицій від клубів. Схоже, у подальшій кар'єрі коуча настала визначеність.

Повертатися до України і працювати з вітчизняними командами віцепрезидент УАФ не планує. Натомість, як пише "Трибуна", вирушить на Близький Схід.

Де працюватиме Ребров після збірної України?

За інформацією джерел, близьких до самого Реброва, він отримав запрошення від двох клубів з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Один з них, Аль-Вахда, вже досяг з українським спеціалістом просунутого етапу перемовин. Команда посідає 5-те місце у місцевій Про-лізі, хоча минулого сезону фінішувала з бронзовими медалями. Погіршення результатів спонукає розглядати зміни у тренерському штабі.

Для Реброва ОАЕ – не чужа у футбольному плані країна. Як зазначає статистичний портал Transfemarkt, у 2021-2023 роках він очолював Аль-Айн, з яким ставав чемпіоном країни та володарем Кубка ліги. Ще раніше коуч працював в іншому близькосхідному чемпіонаті – Саудівської Аравії. Там на чолі Аль-Ахлі вигравав срібні медалі першості.

Чому Реброва звільнили зі збірної України?

Криза у ставленні футбольної спільноти до головного тренера національної команди розпочалася на Євро-2024, де збірна України ганебно програла перший матч групового етапу Румунії з рахунком 0:3. Зрештою "синьо-жовті" не вийшли в плей-оф, хоча й набрали аж чотири очки.

Справи погіршилися, коли у Лізі націй команда поступилася Албанії і Чехії. Підопічні Реброва змогли після цього вийти у стикові матчі за підвищення у класі і навіть обіграли Бельгію 3:1 у першому матчі. Але поразка 0:3 після цього залишила збірну у дивізіоні B.

Україна не надто впевнено провела відбір на чемпіонат світу: нічия з Азербайджаном стала одним із найпровальніших результатів за час роботи Реброва. У підсумку команді вдалося потрапити у плей-оф, але там стався провал зі Швецією, яка обіграла українців 3:1 з хет-триком Дьокереша.

Навіть під тиском Ребров усе одно не хотів самостійно подавати у відставку і агресивно спілкувався з пресою. Зрештою тільки через майже місяць після шведської ганьби УАФ оголосила, що з коучем припинено співпрацю.