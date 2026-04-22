"Як він може працювати в УАФ, якщо живе в Іспанії": легенда Динамо розкритикував Реброва

Навіть звільнення Сергія Реброва зі збірної України не зупинило потік негативних коментарів від футбольної спільноти на його адресу. Свого колишнього партнера по команді критикує навіть легендарний нападник Динамо Віктор Леоненко.

В інтерв'ю sport-express.ua Леоненко висловив подив, що Ребров залишається віцепрезидентом УАФ. Ексфутболіст вважає, що ця посада несумісна з проживанням за кордоном.

Що сказав Леоненко про відставку Реброва?

На думку ексгравця Динамо, припинення співпраці Сергія Реброва зі збірною є цілком закономірним, адже команда не виконала завдання і не потрапила на чемпіонат світу.

Леоненко переконаний, що результати демонструють: УАФ не вгадала з кандидатурою тренера для національної команди. Ребров провалив свою роботу та контракт.

Водночас легенда київського клубу не розуміє, чому його експартнер по команді продовжує перебувати на посаді віцепрезидента Української асоціації футболу.

Якщо ти йдеш – треба йти повністю. Тим паче, якщо живеш в Іспанії. Це дивно, погодьтеся. Тренер в Іспанії, президент у Лондоні. Давайте тоді ще якогось іноземця в УАФ візьмемо працювати. Я взагалі не розумію, як можна тренувати збірну і жити за кордоном. Тут питання не до мене, а до Реброва, але я б особисто пішов,

– емоційно зазначив Леоненко.

Ексфорвард вважає, що провина за невдачі збірної України все ж лише на 60% лежить на Реброві і на 40% – на футболістах. Також невдоволення Леоненка викликають президент УАФ Андрій Шевченко і експерти, які називали звільненого тренера ледь не "месією для збірної".

Коли Ребров та Леоненко разом грали у Динамо?