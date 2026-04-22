"Как он может работать в УАФ, если живет в Испании": легенда Динамо раскритиковал Реброва
- Виктор Леоненко раскритиковал Сергея Реброва за то, что он остается вице-президентом УАФ, проживая в Испании.
- Леоненко считает, что Ребров не справился со своими обязанностями как тренер сборной Украины, и его увольнение является закономерным.
Даже увольнение Сергея Реброва из сборной Украины не остановило поток негативных комментариев от футбольного сообщества в его адрес. Своего бывшего партнера по команде критикует даже легендарный нападающий Динамо Виктор Леоненко.
В интервью sport-express.ua Леоненко выразил удивление, что Ребров остается вице-президентом УАФ. Экс-футболист считает, что эта должность несовместима с проживанием за рубежом.
Что сказал Леоненко об отставке Реброва?
По мнению экс-игрока Динамо, прекращение сотрудничества Сергея Реброва со сборной является вполне закономерным, ведь команда не выполнила задачу и не попала на чемпионат мира.
Леоненко убежден, что результаты демонстрируют: УАФ не угадала с кандидатурой тренера для национальной команды. Ребров провалил свою работу и контракт.
В то же время легенда киевского клуба не понимает, почему его экс-партнер по команде продолжает находиться на должности вице-президента Украинской ассоциации футбола.
Если ты идешь – надо идти полностью. Тем более, если живешь в Испании. Это странно, согласитесь. Тренер в Испании, президент в Лондоне. Давайте тогда еще какого-то иностранца в УАФ возьмем работать. Я вообще не понимаю, как можно тренировать сборную и жить за границей. Тут вопрос не ко мне, а к Реброву, но я бы лично ушел,
– эмоционально отметил Леоненко.
Экс-форвард считает, что вина за неудачи сборной Украины все есть лишь на 60% лежит на Реброве и на 40% – на футболистах. Также недовольство Леоненко вызывают президент УАФ Андрей Шевченко и эксперты, которые называли уволенного тренера едва ли не "мессией для сборной".
Когда Ребров и Леоненко вместе играли в Динамо?
- Сергей Ребров выступал за киевскую команду с 1992 до 2000 года, а Виктор Леоненко был в системе Динамо примерно в то же время, но после 1995 года фактически не играл за основной состав и был привлечен к дублям и резервным командам.
- По данным Википедии, Сергей Ребров входит в десятку самых результативных нападающих Динамо – у него второе место и 163 гола. Леоненко входил в этот список, но его вытеснил из топ-10 Виталий Буяльский.
- Леоненко – 5-кратный чемпион Украины и обладатель 3 Кубков Украины. У Реброва трофеев с Динамо ровно вдвое больше как игрока плюс два чемпионства и два кубка в роли тренера.