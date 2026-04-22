Дебютанти Реброва: чи вдалося тренеру омолодити збірну більше, ніж Шевченку

Роботу головного тренера збірної можна оцінювати не лише за результатами, але й за тим, як активно він залучав до команди нових гравців. Сергій Ребров провалив завдання виходу на чемпіонат світу – але свій слід у майбутньому головної команди залишив.

Як пише "Трибуна", за час роботи наставника у національній збірній дебютували 20 футболістів. Ще троє гравців отримували виклики, але не виходили на поле.

Хто дебютував у збірній України під керівництвом Реброва?

Ребров дуже рівномірно підійшов до інтеграції нових виконавців у склад головної команди: у 2023 та 2026 роках, коли він тренував лише упродовж кількох зборів, список дебютантів поповнили по два гравці. А у 2024-ому і 2025-ому, коли спеціаліст працював увесь рік, по 8 футболістів.

Загалом перші ігрові хвилини при Реброві отримали 20 українців:

Владислав Ванат – 17 матчів, 2 голи

Єгор Назарина – 6 матчів

Володимир Бражко – 9 матчів

Олексій Гуцуляк – 16 матчів, 6 голів

Максим Таловєров – 8 матчів

Владислав Кабаєв – 3 матчі

Іван Калюжний – 14 матчів, 1 гол

Олександр Назаренко – 3 матчі

Дмитро Криськів – 3 матчі

Олексій Сич – 2 матчі

Єгор Ярмолюк – 9 матчів

Микола Михайленко – 2 матчі

Олександр Мартинюк – 1 матч

Артем Бондаренко – 4 матчі

Назар Волошин – 6 матчів

Олег Очеретько – 6 матчів, 1 гол

Владислав Велетень – 1 матч

Тарас Михавко – 1 матч

Матвій Пономаренко – 2 матчі, 1 гол

Едуард Сарапій – 1 матч

Євген Волинець, Богдан Крушинський і Ігор Краснопір не зіграли, хоча були у розташуванні збірної, як зазначає УАФ.

Хто краще омолоджував збірну: Шевченко чи Ребров?

Андрій Шевченко за час роботи головним тренером збірної України мав репутацію коуча, який провів одну з найбільших змін поколінь у команді. Під його орудою свої дебюти у футболці з тризубом відзначили 34 футболісти.

Враховуючи, що Шевченко працював 5 років, з 2016-ого до 2021-ого, а Ребров на два роки менше, нинішній президент УАФ все ж трохи випереджає свого колишнього партнера по Динамо. В середньому Шевченко мав 6,8 дебютанта за рік роботи, у Реброва цей показник 6,6.

Цікаво, що не відставав від колег і Олександр Петраков: хоча він провів на посаді головного тренера лише 1,5 року, встиг дати шанс проявити себе 10 футболістам. А це ті самі 6,6 нових гравця за рік.