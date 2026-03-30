"Залишить за собою невизначеність": Васильков про Реброва у збірній України

Після болючої поразки збірної України від Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 активно обговорюють гру команди та її результати. Однією з головних тем дискусій є можливе звільнення головного тренера Сергія Реброва.

Колишній пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков прокоментував ситуацію навколо збірної України. У розмові з 24 Каналом він також торкнувся теми можливого звільнення Реброва.

Що сказав Васильков стосовно збірної України?

Експерт зазначив, що проблеми цієї збірної виникають швидше у вболівальників, адже для них є проблемою те, що вони не побачили жодної гри, в якій стало би зрозуміло, чого прагне тренерський штаб з точки зору самого футболу і в яку гру команда все-таки грає.

Він також відзначив, який матч збірної за тренера Реброва йому видався найкращим.

З усіх матчів під орудою Реброва найуспішнішим можна назвати перший, це була товариська гра у Бремені, ювілейна 1000-на гра збірної Німеччини. Нагадаю, тоді Україна зіграла красиво, розкуто, 3:3, а по ходу вела вперед 3:1. А далі в пам'яті виринає хіба що 25 хвилин другого тайму проти Бельгії в Ельче і все,

– сказав Васильков.

Васильков підкреслює, що у разі відставки Реброва збірна залишиться у стані невизначеності.

Це буде сірий період страждань, локальних успіхів, підтримки середнього рівня, але без яскравих сплесків, про які потім захочеться сказати: "А, пам'ятаєш, тоді у Реброва наші…",

– висловився експерт.

Яка думка Василькова стосовно рішення Шевченка щодо Реброва?

Як він повідомив, остаточне рішення щодо тренера ухвалюватиме не Андрій Шевченко, а виконавчий комітет Української асоціації футболу, до складу якого входить і сам Ребров як віцепрезидент.

Отже, можна сміливо запитати у Сергія Реброва, чи вважає він роботу Сергія задовільною, чи пропонуватиме Сергієві Реброву нового контракта, або у зворотньому випадкові кого він бачить кандидатом на заміну Сергію Реброву на тренерській лаві,

– каже Васильков.

Нагадаємо! Сергій Ребров є головним тренером збірної України з футболу, а також віцепрезидентом УАФ.

Хто може замінити Реброва у збірній?

Футбольний експерт поділився думками про сучасний ринок тренерів, зазначаючи, що зараз вибір наставників для команд надзвичайно великий.

Якщо ви прагнете повернутися до моделей колективного контролю, то можна розглянути кандидатуру Хаві. Для тих, хто шукає амбітного лідера, ідеальним варіантом стане Йон-Даль Томассон,

– зазначив Васильков.

Він також відзначив кількох спеціалістів за різними критеріями:

для глибокого знання українського футболу можна звернути увагу на Де Дзербі;

якщо команді бракує дисципліни – Шон Дайч;

для легкого та веселого стилю роботи – Сем Еллардайс.

За його словами, "якщо бюджет дозволяє понад 1,25 млн доларів на рік і вас цікавить виключно результат, за який не буде соромно, тоді варто подумати про Гарета Саутгейта, котрий живе у Лондоні. Мені, наприклад, подобався його образ у білій сорочці й жилетці від костюмної трійки на краю поля".