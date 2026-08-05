Суркіс зустрівся з Ребровим: як відповів тренер на пропозицію Динамо

Після відставки зі збірної України Сергій Ребров досі так і не знайшов собі нове місце роботи. Як виявилося, коуч мав нагоду перезапустити кар'єру у клубі, в якому все для нього починалось – Динамо.

Попри довіру до Ігоря Костюка, президент столичної команди Ігор Суркіс не оминув нагоди поговорити з Ребровим особисто. Але оголошенням про співпрацю це не завершилось, пише 24 Канал.

Чим завершилась зустріч Реброва та Суркіса

Із власником команди, яка принесла йому славу як футболісту і тренеру, Сергій Ребров мав розмову після того, як було оголошено про його завершення перебування на чолі збірної України, повідомив проєкт "ТаТоТаке".

Ігор Суркіс нібито був готовий довірити Реброву знову стати головним тренером киян. Але українець, який на постійній основі мешкає в Іспанії, заявив, що має пропозиції з клубів із Саудівської Аравії та ОАЕ.

Чому Ребров досі не знайшов роботу

Наявність кількох варіантів продовження кар'єри екскоучу збірної не допомогла. Зрештою він нібито ухвалив рішення взяти творчу відпустку і певний час не займатися тренерською діяльністю.

Ця інформація йде врозріз із заявою відомого футбольного агента Вадима Шаблія, який нещодавно зустрічався з Ребровим і переконував, що той не ставить роботу на павзу і просто шукає клуб, який відповідатиме його вимогам.

Наприкінці липня стало відомо, що Ребров вперше після відставки зі збірної приїде до України – але це нібито не пов'язано з тренерською роботою. У Києві віцепрезидент УАФ вирішуватиме особисті питання з документами.