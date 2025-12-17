Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову: хто ще потрапив у список

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виплати державних стипендій. Цілу низку відомих олімпійських чемпіонів і призерів було позбавлено грошової допомоги.

Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплат восьми українських спортсменів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Президента України.

Кого зі спортсменів Зеленський позбавив державних стипендій?

До списку на позбавлення державних стипендій потрапив колишній президент НОК України Сергій Бубка, а також чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.

Крім того, у списку присутні: олімпійські чемпіони 1996 року з вітрильного спорту Євген Браславець та Ігор Матвієнко, бронзовий призер Ігор-2008 у стрибках у воду Ілля Кваша, володар бронзи Олімпіади-1996 гімнаст Юрій Єрмаков, бронзовий призер Ігор-1988 у плаванні Валерій Лозик, володарка "срібла" Олімпіади-1988 в академічному веслуванні Інна Фролова.

Список спортсменів позбавлених державних стипендій

Де зараз Бубка та Клочкова?