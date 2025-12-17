Укр Рус
17 грудня, 21:25
Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову: хто ще потрапив у список

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплат державних стипендій низці українських спортсменів, включаючи Сергія Бубку та Яну Клочкову.
  • Сергій Бубка проживає поблизу Монако, а Яна Клочкова переїхала до окупованого Криму, не засудивши агресію Росії.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виплати державних стипендій. Цілу низку відомих олімпійських чемпіонів і призерів було позбавлено грошової допомоги.

Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплат восьми українських спортсменів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Президента України.

Кого зі спортсменів Зеленський позбавив державних стипендій?

До списку на позбавлення державних стипендій потрапив колишній президент НОК України Сергій Бубка, а також чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.

Крім того, у списку присутні: олімпійські чемпіони 1996 року з вітрильного спорту Євген Браславець та Ігор Матвієнко, бронзовий призер Ігор-2008 у стрибках у воду Ілля Кваша, володар бронзи Олімпіади-1996 гімнаст Юрій Єрмаков, бронзовий призер Ігор-1988 у плаванні Валерій Лозик, володарка "срібла" Олімпіади-1988 в академічному веслуванні Інна Фролова. 

Список спортсменів позбавлених державних стипендій / скриншот

Де зараз Бубка та Клочкова?

  • Сергій Бубка остаточно виїхав з України 22 липня 2022 року. З того часу прославлений чемпіон разом з родиною живе поблизу Монако у містечку Ез.
  • Видання Bihus.info провело розслідування діяльності компаній Бубки, які зареєстровані на окупованих Росією територією. Виявилося, що фірми експрезидента НОК України забезпечували пальним загарбників.
  • Чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова у 2022 році виїхала на проживання до окупованого Криму. "Золота рибка" не засудила військову агресію Росію та закрила свої соціальні мережі.