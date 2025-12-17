Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову: хто ще потрапив у список
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплат державних стипендій низці українських спортсменів, включаючи Сергія Бубку та Яну Клочкову.
- Сергій Бубка проживає поблизу Монако, а Яна Клочкова переїхала до окупованого Криму, не засудивши агресію Росії.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виплати державних стипендій. Цілу низку відомих олімпійських чемпіонів і призерів було позбавлено грошової допомоги.
Володимир Зеленський підписав указ про припинення виплат восьми українських спортсменів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Президента України.
Кого зі спортсменів Зеленський позбавив державних стипендій?
До списку на позбавлення державних стипендій потрапив колишній президент НОК України Сергій Бубка, а також чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.
Крім того, у списку присутні: олімпійські чемпіони 1996 року з вітрильного спорту Євген Браславець та Ігор Матвієнко, бронзовий призер Ігор-2008 у стрибках у воду Ілля Кваша, володар бронзи Олімпіади-1996 гімнаст Юрій Єрмаков, бронзовий призер Ігор-1988 у плаванні Валерій Лозик, володарка "срібла" Олімпіади-1988 в академічному веслуванні Інна Фролова.
Список спортсменів позбавлених державних стипендій / скриншот
Де зараз Бубка та Клочкова?
- Сергій Бубка остаточно виїхав з України 22 липня 2022 року. З того часу прославлений чемпіон разом з родиною живе поблизу Монако у містечку Ез.
- Видання Bihus.info провело розслідування діяльності компаній Бубки, які зареєстровані на окупованих Росією територією. Виявилося, що фірми експрезидента НОК України забезпечували пальним загарбників.
- Чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова у 2022 році виїхала на проживання до окупованого Криму. "Золота рибка" не засудила військову агресію Росію та закрила свої соціальні мережі.