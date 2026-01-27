Чемпіон світу з самбо напав на легенду боксу: шокуючі подробиці конфлікту
- У Казахстані відбулася бійка між олімпійським чемпіоном з боксу Серіком Сапієвим та його заступником Дауреном Єсімхановим через робочі питання.
- Даурен Єсімханов, титулований борець з самбо, раніше вже мав конфлікти, пов'язані з порушенням етичних норм держслужби.
У Казахстані стався гучний інцидент за участю олімпійського чемпіона з боксу Серіка Сапієва. Конфлікт із його заступником в управлінні спорту переріс у бійку та набув широкого резонансу.
Нападником виявився титулований борець із світовим досвідом Даурен Єсімханов. Конфлікт між відомими у минулому спортсменами, а нині чиновниками, виник через робочі питання, передає Central media 24/7.
Що сталося?
У Карагандинській області Казахстану виникла фізична сутичка між очільником регіонального департаменту спорту, олімпійським чемпіоном із боксу Серіком Сапієвим, та його заступником Дауреном Єсімхановим.
Інцидент стався 21 січня 2026 року у спортивному комплексі Караганди, після чого поліція порушила кримінальну справу за фактом побоїв.
Хто такий нападник?
За даними казахських медіа, Даурен Єсімханов – заступник Сапієва – не лише чиновник, а й титулований спортсмен.
Він має медалі чемпіонатів світу та Азії з самбо і бойового самбо, а також здобував призові місця на турнірах світового рівня.
Крім того, брав участь і виборював нагороди у змаганнях з джиу-джитсу.
Реакція та офіційні коментарі
Сапієв, який нині очолює Департамент фізичної культури і спорту Карагандинської області, підтвердив інцидент і пояснив, що конфлікт виник у робочому контексті, передає sport.orda.kz.
Представники місцевої адміністрації закликали не робити передчасних висновків, але зазначили: винуватець має відповідати за свої дії.
Передісторія інциденту
- Це вже не перша суперечлива ситуація за участю Єсімханова: у липні 2025 року йому проводили роз’яснювальну бесіду через порушення етичних норм держслужби.
- Сам Сапієв відомий як олімпійський чемпіон з боксу 2012 року та багаторазовий призер міжнародних турнірів.
- На Іграх у Лондоні його визнали найкращим боксером Олімпіади.
- Після завершення спортивної кар’єри він перейшов на державну службу в сфері спорту.