Чемпіон світу з самбо напав на легенду боксу: шокуючі подробиці конфлікту

У Казахстані стався гучний інцидент за участю олімпійського чемпіона з боксу Серіка Сапієва. Конфлікт із його заступником в управлінні спорту переріс у бійку та набув широкого резонансу.

Нападником виявився титулований борець із світовим досвідом Даурен Єсімханов. Конфлікт між відомими у минулому спортсменами, а нині чиновниками, виник через робочі питання, передає Central media 24/7.

Що сталося?

У Карагандинській області Казахстану виникла фізична сутичка між очільником регіонального департаменту спорту, олімпійським чемпіоном із боксу Серіком Сапієвим, та його заступником Дауреном Єсімхановим.

Інцидент стався 21 січня 2026 року у спортивному комплексі Караганди, після чого поліція порушила кримінальну справу за фактом побоїв.

Хто такий нападник?

За даними казахських медіа, Даурен Єсімханов – заступник Сапієва – не лише чиновник, а й титулований спортсмен.

Він має медалі чемпіонатів світу та Азії з самбо і бойового самбо, а також здобував призові місця на турнірах світового рівня.

Крім того, брав участь і виборював нагороди у змаганнях з джиу-джитсу.

Реакція та офіційні коментарі

Сапієв, який нині очолює Департамент фізичної культури і спорту Карагандинської області, підтвердив інцидент і пояснив, що конфлікт виник у робочому контексті, передає sport.orda.kz.

Представники місцевої адміністрації закликали не робити передчасних висновків, але зазначили: винуватець має відповідати за свої дії.

Передісторія інциденту