Рома не вийшла в Лігу чемпіонів попри тріумф над Торіно: чи гратиме команда Довбика в єврокубках

Чемпіонат Італії 2024-2025 підійшов до завершення. Серед головних інтриг останнього туру було визначення володаря четвертої путівки в Лігу чемпіонів від Серії А.

Торіно – Рома 0:2

Голи: Паредес, 18 (пен), Салемакерс, 53.

В чемпіонаті Італії завершився сезон Серії А 2024-2025. В останньому турі чемпіонство гарантував собі Наполі, який на один бал випередив Інтер, повідомляє 24 Канал.

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Впорались без Довбика

Також була жива інтрига в боротьбі за четверте місце, яке дає право на вихід в Лігу чемпіонів. На нього претендували Ювентус, а також римські Рома та Лаціо.

Фаворитом вважались туринці, які мали гандикап в 1 та 2 бали відповідно. Втім "б'янконері" грали на виїзді з Венецією, яка боролась за виживання в Серії А. Лаціо також грав проти борця за порятунок Лечче, а ось Рома билась із немотивованим Торіно.

Українець Артем Довбик у другому матчі поспіль залишився на лаві запасних Роми, адже мав пошкодження. В атаці римлян з'явились Суле та Шомуродов. Втім голи у ворота туринців забивали півзахисники.

У першому таймі Паредес реалізував пенальті, а після перерви Торіно добив Салемакерс. Довбик так і не вийшов на поле, а Ромі треба було очікувати на осічку від Ювентуса.

Венеція – Ювентус 2:3

Голи: Філа, 2, Хапс, 55 – Їлдиз, 25, Коло Муані, 31, Локателлі, 73 (пен).

Підопічні Тудора пропустили від аутсайдера вже на другій хвилині, але доволі швидко забили два у відповідь завдяки Їлдизу та Коло Муані. Юве необхідно було дотримати переможний рахунок до кінця.

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Втім Венеція бачила надію на порятунок та понеслась вперед після перерви. Вже на 55 хвилині господарі скористались провалом в захисті Ювентуса та зрівняли рахунок.

Венеції треба було забивати ще для виживання, тому команда неслась вперед створювати моменти. Але Юве вдалось підловити захисника суперника на помилці. Гонсалеса збили на вході у карний майданчик і Локателлі впевнено реалізував пенальті.

Підопічні Ді Франческо на автоматі продовжили шукати шляхів до воріт Юве, але відновити бодай паритет у них не вийшло. Таким чином Ювентус гарантував собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Невдача Коваленка

У свою чергу Рома з Артемом Довбиком гратиме в Лізі Європи разом із Болоньєю, яка виграла Кубок Італії. А в Лігу конференцій відправиться Фіорентина, яка зуміла скористатися несподіваною поразкою Лаціо від Лечче.

Це вже четвертий поспіль захід "фіалок" у цей єврокубок. Що ж стосується зони вильоту, то окрім Монци та Венеції в Серію В відправиться Емполі, за який виступає Віктор Коваленко.