У четвер, 28 серпня, закінчився матч-відповідь плей-оф Ліги конференцій-2025/2026 між Серветтом і Шахтарем. Команда Арди Турана

У першому матчі клуби не визначили сильнішого – нічия 1:1. У складі Шахтаря забивав центрбек Бондар, пише 24 Канал.

До теми Шахтар спробує не вилетіти із єврокубків: прогноз на матч проти Серветта у Лізі конференцій

Як тривав матч-відповідь Серветт – Шахтар?

Тому доля путівки у наступний раунд Ліги конференцій визначалась у матчі-відповіді у Швейцарії. Поєдинок супроводжувався сильною зливою, яка на гібридному полі сильно ускладнювала гру обом командам. М'яч не завжди добре ковзав газоном, що заваджало бразильцям Шахтаря.

Кевін та Аліссон змарнували свої моменти у першій половині першого тайму. Після чого Серветт добре закрився в обороні, не давши створити "гірникам" нічого серйозного. І так тривало майже до кінця першого тайму. Під завісу першої 45-хвилинки голкіпер Серветта потягнув удар під стійку від Кевіна, а ще через хвилину не дав Бондаренку відзначитись голом.

Після одного із ударів Серветта м'яч зустрівся зі стійкою воріт Різника. На перерву команди пішли за нулів на табло.

На старті другого тайму Судаков поцілив у стійку з-за меж штрафного майданчика. Як не старався Шахтар, але першим забили господарі. Все почалось із втрати м'яча Бондаренком, Серветт вибіг у стрімку контратаку, яку результативно завершив Нжо – 1:0.

Вже через декілька хвилин господарі могли подвоювати свою перевагу у рахунку. Серветт скорився великим відкритим простором на частині поля Шахтаря, доставив м'яч до штрафного Різника, але забити Антунес в останній стадії атаки не зміг.

"Гірники" перевели протистояння в екстратайми

Кауан Еліас опинився сам у штрафному майданчику господарів, віддав передачу у центр воротарського, але Судакова випередив захисник Серветта.

На 68-й хвилині Еліас заробив пенальті для Шахтаря, яке впевнено реалізував Кевін. Бразилець розвів м'яч та голкіпера суперника по різних кутах воріт – 1:1.

Як забив із пенальті Кевін: дивіться відео

В останні 10 хвилин Кевін міг дальнім ударом вивести Шахтар уперед, оформивши дубль. Але м'яч пролетів поруч із воротами Серветта.

Команди знову завершили основний час нічиєю 1:1, перевівши протистояння в екстратайми. Перший додатковий тайм розпочався із небезпечного удару Судакова. Серветт відповів ударом від Фомба прямо у руки Різника.

Наприкінці першого екстратайму Шахтар змарнував 100-відсотковий момент. Стійка врятувала Серветт від пропущеного голу після удару Кевіна.

Перший додатковий тайм закінчився без голів. Як і в першому, Судаков змарнував чудову нагоду подарувати Шахтарю путівку у груповий раунд Ліги конференцій.

Лише на 113-й хвилині Еліас результативно пробив повз голкіпера господарів після передачі Педріньйо, вивівши "гірників" нарешті уперед 1:2.

Фінальний свисток зафіксував драматичну перемогу Шахтаря.

Серветт – Шахтар 1:2 (за двома матчами 2:3)

Голи: Нжо, 53 – Кевін, 70 (п), Еліас, 113

Від України у груповому раунді Ліги конференцій-2025/2026 будуть виступати два гранди – Шахтар і Динамо.