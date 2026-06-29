Російський КАБ вщент знищив дім батьків сестер Семеренко

Російська керована авіабомба повністю знищила будинок батьків відомих українських біатлоністок та олімпійських чемпіонок Віти та Валентини Семеренко. Трагедія сталася в селищі Краснопілля, що розташоване в Сумській області.

Спортсменка повідомила про це на своїй сторінці в фейсбук. Вона також оприлюднила відео, на якому видно наслідки ворожого обстрілу.

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Що сталося з будинком сестер Семеренко?

За словами біатлонстки, саме в цьому домі минуло її дитинство і розпочався шлях у великий спорт.

Краснопілля. Мій дім. Моє дитинство. Моя історія. Саме тут я зробила свої перші кроки до біатлону. Саме сюди я привозила свої медалі, серед яких і олімпійське золото. Це був дім, де жили мої спогади, моя родина, моє життя,

– написала Віта Семеренко.

Вона наголосила, що цей обстріл є черговим воєнним злочином Росії, за який обов'язково настане відповідальність. Вона додала, що ворог може зруйнувати стіни, але не здатний знищити пам'ять та любов до рідного краю.

Батьки сестер Семеренко не постраждали, оскільки вчасно евакуювалися з прифронтового Краснопілля.