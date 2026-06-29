Спортсменка сообщила об этом на своей странице в фейсбук. Она также опубликовала видео, на котором видны последствия вражеского обстрела.

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Что случилось с домом сестер Семеренко?

По словам биатлонистки, именно в этом доме прошло ее детство и начался путь в большой спорт.

Краснополье. Мой дом. Мое детство. Моя история. Именно здесь я сделала свои первые шаги в биатлоне. Именно сюда я привозила свои медали, среди которых и олимпийское золото. Это был дом, где жили мои воспоминания, моя семья, моя жизнь,
– написала Вита Семеренко.

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Она подчеркнула, что этот обстрел является очередным военным преступлением России, за которое обязательно последует ответственность. Она добавила, что враг может разрушить стены, но не способен уничтожить память и любовь к родному краю.

Родители сестер Семеренко не пострадали, поскольку вовремя эвакуировались из прифронтового Краснополья.