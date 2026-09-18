Севілья – Барселона: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

У суботу, 19 вересня, у чемпіонаті Іспанії відбудеться матч Севілья – Барселона. Команди зустрінуться у межах 7-го туру Ла Ліги.

Матч Севілья – Барселона відбудеться на стадіоні "Рамон Санчес Писхуан" та розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як в Україні подивитися матч Севілья – Барселона

В Україні офіційним транслятором поєдинків чемпіонату Іспанії сезону 2026/2027 є медіасервіс MEGOGO.

Трансляції гри Севілья – Барселона буде доступна на телеканалі "MEGOGO Футбол" та у розділі "Спорт", а також на OTT-платформі MEGOGO за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Нагадаємо, Барселона сильно стартувала у новому сезоні, вигравши усі 6 матчів у межах внутрішнього чемпіонату. Це дозволяє каталонцям очолювати турнірну таблицю з 18 очками в активі.

Водночас Севілья вже двічі втратила очки, через що посідає 6-ту сходинку. Спершу андалузький клуб програв вдома Атлетіко (3:1), після чого розділив очки з Еспаньйолом (1:1).

У попередньому сезоні команди обмінялися домашніми перемогами. Севілья розгромила Барселону на стадіоні "Рамон Санчес Писхуан" з рахунком 4:1, проте на виїзді поступилася 5:2.