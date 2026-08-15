Турнір розпочнеться у суботу, 15 серпня, двома матчами за участі середняків. Алавес прийматиме Гетафе, після чого Севілья зійдеться проти Райо Вальєкано, повідомляє 24 Канал.

Хто боротиметься за чемпіонство

У свою чергу стартові ігри за участі Реала, Барселони, Атлетіко та інших топ-команд відклали на тиждень вперед. Причиною цьму став чемпіонат світу-2026.

Після цього Ла Ліга вирішила надати додатковий відпочинок командам, які мали багато своїх гравців на турнірі. Зрештою саме вище зазначена трійця команд буде фаворитами в боротьбі за чемпіонство.

Реал і Барселона традиційно боряться за перше місце. Останні два сезони залишались за каталонцями, але історично саме "бланкос" мають перевагу над суперником за кількістю трофеїв.

Рейтинг клубів Іспанії за чемпіонствами:

Реал – 36 Барселона – 29 Атлетіко – 11 Атлетік – 8 Валенсія – 6 Реал Сосьєдад – 2 Депортиво – 1 Севілья – 1 Бетіс – 1

Чого чекати від Реала та Барселони

Цього року обидва гранди суттєво підсилились влітку. Каталонці попрощались із Робертом Левандовським та близькі до продажу Феррана Торреса.

Натомість Гансі Флік отримав серйозне підсилення в особі Ентоні Гордона та Каріма Адеємі. Реал же не зазнав суттєвих втрат, але його підсилення стосується більше оборони та флангів.

Головною новою зіркою мадридців є Ян Діоманде, за вінгера Лейпциг отримав більше 100 мільйонів євро. Крім того, фланги захисту посилили Дензел Думфріс та новоспечений чемпіон світу Марк Кукурелья.

А у центр були безкоштовно підписані захисник Ібраїма Конате (Ліверпуль) та хавбек Бернарду Сілва (Манчестер Сіті). Інтерес до Реала буде особливим у фанатів з України, адже за команду виступає наш воротар Андрій Лунін.

Цього сезону він буде єдиним українцем у Ла Лізі. На жаль, Жирона з Ванатом та Циганковим вилетіла в Сегунду, а подальша доля обох гравців поки невідома. Окрім цього, в Реал ще й повернувся Жозе Моурінью.

Які команди змагатимуться за єврокубки

Періодично в чемпіонську гонку втручається мадридський Атлетіко. За останні 12 років "матрацникам" двічі вдавалось виграти трофей, проте для цього їм потрібно витискати максимум із себе та сподіватися на провал грандів.

Що ж стосується інших команд, то є група з 6 – 8 клубів, які боротимуться за єврокубкові місця. Один або два з них навіть кваліфікуються в Лігу чемпіонів.

Останні два роки в топ-4 опинявся Вільярреал, але цього літа йому конкуренцію мають нав'язати Бетіс, Реал Сосьєдад та Атлетік. Залишаються із надіями на прорив фанати Валенсії, яка давно не знала смак гучних перемог.

Трансферні витрати клубів Ла Ліги влітку 2026 року:

МІСЦЕ КЛУБ ВИТРАТИ 1 Реал 225 мільйонів євро 2 Атлетіко 102 мільйона євро 3 Барселона 100,5 мільйона євро 4 Депортиво 26 мільйонів євро 5 Гетафе 19,5 мільйона євро 6 Ельче 16 мільйонів євро 7 Бетіс 14,5 мільйона євро 8 Алавес 13 мільйонів євро 9 Райо Вальєкано 9,6 мільйона євро 10 Севілья 8,5 мільйона євро 11 Расінг 8,5 мільйона євро 12 Осасуна 7 мільйонів євро 13 Еспаньйол 5,5 мільйона євро 14 Валенсія 4 мільйона євро 15 Леванте 3,1 мільйона євро 16 Вільярреал 1,5 мільйона євро 17 Сельта 300 тисяч євро 18 Малага 300 тисяч євро 19 Атлетік - 20 Реал Сосьєдад -

Гучні імена внизу таблиці

Також мають єврокубкові амбіції такі більш скромні команди, як Сельта, Райо Вальєкано, Еспаньол та Гетафе. А ось вболівальникам 5-разового тріумфатора Ліги Європи Севільї не варто очікувати успіху.

Команда знаходиться у важкому фінансовому стані та втратила чимало класних гравців. Ба більше, не варто дивуватися, якщо "нервіоненсе" навіть доведеться боротися за виживання.

Крім того, слід виділити кількох новачків елітного дивізіону. Чемпіонат в Сегунді виграв Расінг, але особлива увага буде прикута до двох інших команд, які піднялись в Ла Лігу.

Мова про Депортиво та Малагу, які давно були серед лідерів іспанського футболу. Команди мають широку базу фанатів, але останнім часом переживали труднощі в нижчих дивізіонах.