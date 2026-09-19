Рафінья знищує всіх: хет-трик бразильця приніс Барселоні сьому перемогу поспіль

У суботу, 19 вересня, в чемпіонаті Іспанії відбулися чотири матчі 7-го туру сезону 2026/2027. Центральна зустріч відбулась на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".

Місцева Севілья приймала чинного чемпіона Ла Ліги Барселону. Матч обіцяв бути напруженим, адже між собою зустрілись команди лідируючої групи, повідомляє 24 Канал.

Як Барселона нищить суперників

"Нервьоненсе" несподівано виграли аж 4 з шести стартових матчів Ла Ліги. Це дозволило підопічним Луїса Гарсії опинитися на п'ятій сходинці, поступаючись Атлетіко лише через різницю м'ячів.

Натомість Барселона повністю виправдовує статус чемпіона та головного фаворита нового сезону. Підопічні Фліка перемогли у всіх шести зустрічах Ла Ліги.

При цьому каталонці демонструють шалену результативність – аж 28 м'ячів, тобто майже п'ять голів за матч. Головною ударною силою "блаугранас" є пара Рафінья – Ямаль.

Севілья – Барселона 1:3

Голи: Фофана, 19 – Рафінья, 22, 52, 69.

Також добре вписались в напад команди Гордон та Адеємі. Власне, на гру із Севільєю німцю довелось лишитися на заміні, тоді як з перших хвилин вийшов Фермін Лопес.

Матч розпочався невдало для каталонців. В середині першого тайму Андраде навісив у центр і Фофана головою вразив ворота Ліваковича. Проте Барселона швидко повернула паритет.

Крістенсен запустив Рафінью у карний майданчик господарів, той хитнув захисника і вразив дальній кут воріт Севільї. А вже у другому таймі бразилець приніс Барселоні перемогу, довівши справу до хет-трику.

Спочатку Рафінья замкнув навіс від Ямаля. А згодом Ламін вивів бразильця сам на сам із воротарем і той був безжальним. Таким чином, "блаугранас" здобувають сьому поспіль перемогу в Ла Лізі та зберігають за собою першу сходинку.

Зазначимо, що цього сезону бразилець забив вже аж 14 голів у восьми зустрічах. До слова, Рафінья не потрапив у топ-30 номінантів на "Золотий м'яч".

Огляд матчу Севілья – Барселона: дивитися відео на Megogo