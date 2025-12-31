Наймолодший гросмейстер України увірвався у топ-20 світових шахів

У катарській Досі завершився чемпіонат світу-2025 з бліцу. Справжнім відкриттям турніру став 16-річний українець Ігор Самуненков.

Перед початком ЧС-2025 з бліцу Ігор Самуненков не входив до числа претендентів на високі місця. Проте його виступ перевершив усі очікування, повідомляє 24 Канал.

Як український вундеркінд виступив на ЧС-2025 з бліцу?

На старті турніру 16-річний гросмейстер переграв американця Самуеля Севіана з вищим рейтингом. Проте згодом Ігор зазнав двох поспіль поразок у 2 та 3 турах, а потім ще й поступився у 6-му матчі.

Після шести турів Ігор набрав лише 2,5 бали. Здавалося, що чемпіонат виявився провальним для юного шахіста. Все змінилося у другий ігровий день. Самуненков зумів зібратися та видати яскраву переможну серію.

З 12 по 18 тур українець здобув шість перемог, здолавши зірок світових шахів – американця Ханса Німанна, в'єтнамця Ле Куанг Льєм та чинного чемпіона світу з класичних Доммараджу Гукеша з Індії.

Запеклою виявилася партія з титулованим норвежцем Магнусом Карлсеном. Ексчемпіону світу довелося докласти чимало зусиль, щоб перемогти юного українця.

У підсумку Самуненков завершив чемпіонат світу з бліцу на 19 місці. 16-річний українець змусив про себе говорити світову шахову еліту.

Турнірна таблиця ЧС-2025 з бліцу після швейцарського етапу

1. Арджун Ерігайші (Індія) – 15

2. Фабіано Каруана (США) – 14

3. Магнус Карлсен (Норвегія) – 13,5

…

19. Ігор Самуненков (Україна) – 12,5

41. Руслан Пономарьов (Україна) – 11,5

49. Олександр Бортник (Україна) – 11

84. Василь Іванчук (Україна) – 10,5

155. Андрій Волокитін (Україна) – 9

Зазначимо, що чемпіоном світу-2026 з бліцу серед чоловіків став норвежець Магнус Карлсен. У жіночому турнірі українка Анна Музичук завоювала срібну медаль.

Що відомо про Ігоря Самуненкова?