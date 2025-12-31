Наймолодший гросмейстер України увірвався у топ-20 світових шахів
- 16-річний Ігор Самуненков увірвався у топ-20 на чемпіонаті світу з бліцу, завершивши турнір на 19 місці.
- Самуненков показав чудову гру, здобувши шість перемог поспіль, включаючи перемоги над відомими шахістами, такими як Ханс Німанн та Ле Куанг Льєм.
У катарській Досі завершився чемпіонат світу-2025 з бліцу. Справжнім відкриттям турніру став 16-річний українець Ігор Самуненков.
Перед початком ЧС-2025 з бліцу Ігор Самуненков не входив до числа претендентів на високі місця. Проте його виступ перевершив усі очікування, повідомляє 24 Канал.
Як український вундеркінд виступив на ЧС-2025 з бліцу?
На старті турніру 16-річний гросмейстер переграв американця Самуеля Севіана з вищим рейтингом. Проте згодом Ігор зазнав двох поспіль поразок у 2 та 3 турах, а потім ще й поступився у 6-му матчі.
Після шести турів Ігор набрав лише 2,5 бали. Здавалося, що чемпіонат виявився провальним для юного шахіста. Все змінилося у другий ігровий день. Самуненков зумів зібратися та видати яскраву переможну серію.
З 12 по 18 тур українець здобув шість перемог, здолавши зірок світових шахів – американця Ханса Німанна, в'єтнамця Ле Куанг Льєм та чинного чемпіона світу з класичних Доммараджу Гукеша з Індії.
Запеклою виявилася партія з титулованим норвежцем Магнусом Карлсеном. Ексчемпіону світу довелося докласти чимало зусиль, щоб перемогти юного українця.
У підсумку Самуненков завершив чемпіонат світу з бліцу на 19 місці. 16-річний українець змусив про себе говорити світову шахову еліту.
Турнірна таблиця ЧС-2025 з бліцу після швейцарського етапу
- 1. Арджун Ерігайші (Індія) – 15
- 2. Фабіано Каруана (США) – 14
- 3. Магнус Карлсен (Норвегія) – 13,5
…
- 19. Ігор Самуненков (Україна) – 12,5
- 41. Руслан Пономарьов (Україна) – 11,5
- 49. Олександр Бортник (Україна) – 11
- 84. Василь Іванчук (Україна) – 10,5
- 155. Андрій Волокитін (Україна) – 9
Зазначимо, що чемпіоном світу-2026 з бліцу серед чоловіків став норвежець Магнус Карлсен. У жіночому турнірі українка Анна Музичук завоювала срібну медаль.
Що відомо про Ігоря Самуненкова?
- Ігор Самуненков народився 15 червня 2009 року в Донецьку. Після початку російської агресії у 2014 році разом із родиною переїхав до Києва.
- Хлопець почав серйозно займатися шахами у восьмирічному віці вже у столиці України. Він швидко став одним із найперспективніших юних шахістів країни, а на змаганнях представляв Київську обласну шахову федерацію.
- У 14 років Самуненков став наймолодшим чинним гросмейстером світу. Цей титул був офіційно підтверджений на початку 2024 року. У складі збірної України став переможцем командного чемпіонату Європи-2025.
- У рейтингу ФІДЕ посідає 209 місце серед активних шахістів світу та 12 серед українських.