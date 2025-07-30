Донецький Шахтар 31 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026 проти турецького Бешикташу. Поєдинок відбудеться у польському Кракові.

Перший поєдинок між Бешикташем і Шахтарем, який відбувся 24 липня, закінчився виїзною перемогою "гірників" з рахунком 2:4. "Чорні орли" не втримали бразильців донецького клубу, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитись матч Шахтар – Бешикташ?

У першому матчі у складі донеччан забивали виключно бразильські легіонери – Аліссон, Кевін (2) та Егіналду. Натомість у кожному з таймів у володіннях Різника відзначались Абрагам і Жоау Маріу.

Шахтар довів свою статистику матчів проти турецьких суперників до дев'яти переможних ігор при одній мировій та нулі поразок. Бешикташ вже увосьме програв українському опоненту у загалом 13-ти зіграних поєдинках при 5-ти звитягах і 2-х нічиїх.

В Україні у прямому ефірі матч-відповідь Шахтар – Бешикташ можна буде переглянути на UPL.TV.

Цікаво, що права на трансляцію поєдинку Шахтар – Бешикташ придбали мовники із ще дев'яти країн: Туреччини, Бразилії, Словенії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Хорватії, Сербії, Чорногорії та Норвегії.

Також донецький клуб повідомив, що у решті країн світу поєдинок можна буде переглянути на платній платформі Solidsport. Вартість передплати 9 євро.

До слова. Якщо Шахтар виб'є Бешикташ, то у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи-2025/2026 зустрінеться із переможеним із пари Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція). Якщо команда Арди Турана не втримає переможний результат та вилетить від турецького клубу, то опуститься у кваліфікацію Ліги конференцій, де зіграє проти тріумфатора протистояння Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

Відзначимо, що після цього матчу-відповіді Шахтар повернеться в Україну, де поєдинком проти Епіцентра стартує в у новому сезоні УПЛ-2025/2026 (3 серпня о 15:30).