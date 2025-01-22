Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Брест в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар та французький Брест зіграють матч в рамках Ліги чемпіонів 22 січня 2024 року. Трансляцію гри в Гельзенкірхені можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У середу, 22 січня, в Лізі чемпіонів пройде матч 7 туру за участю донецького Шахтаря. Чемпіон України проведе номінально домашню гру проти французького Бреста, повідомляє 24 Канал.

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Пан або пропав

Донеччани опинилися на межі вильоту з єврокубків. Ще в листопаді перспективи Шахтаря виглядали непогано після перемоги над Янг Бойз. Проте прикра поразка від ПСВ (з 2:0 на 2:3 за останні сім хвилин) та розгром від Баварії майже зруйнували надії "гірників".

До сьомого туру підопічні Пушича підходять на 27 місці в турнірній таблиці, із чотириочковим відставанням від зони плей-оф. Лише дві перемоги в останніх двох турах дозволять Шахтарю пройти далі.

Французький Брест виглядає легшим суперником за дортмундську Боруссію. Втім "пірати" дивують цього сезону та навіть йдуть вище за Боруссію. Підопічні Еріка Руа підійшли до останніх двох турів на сьомому місці, тому зберігають шанси на прямий вихід в 1/8 фіналу.

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Де дивитися

Матч Шахтар – Брест онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 22 січня о 19:45 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні в Гельзенкірхені.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Брест. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.