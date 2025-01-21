Матч без фаворита: Шахтар має виграти у сенсації Ліги чемпіонів для збереження шансів на плей-оф

Шахтар поставив себе у важке становище перед останніми турами Ліги чемпіонів. Підопічні Пушича розпочнуть 2025 рік боєм проти головної несподіванки турніру Бреста.

У середу, 22 січня, донецький Шахтар проведе свій матч 7 туру Ліги чемпіонів 2024-2025. Команда Маріно Пушича у номінально "домашній" зустрічі протистоятиме французькому Бресту, повідомляє 24 Канал. Початок – о 19:45 за київським часом.

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Бій за плей-оф

"Гірники" вкрай близькі до вильоту з єврокубків. За два тури до фінішу основної стадії Шахтар розташувався на 27 місці, відстаючи від 24-го (прохідне у плей-оф) аж на чотири очки.

Це ставить чемпіона України у небезпечне становище, адже лише дві перемоги над Брестом та Боруссією дозволять пройти далі. У свою чергу будь-яка осічка призведе до вильоту.

Перший із двох січневих опонентів здається більш легким для взяття очок. Хоча турнірна таблиця демонструє зворотнє, адже Брест випереджає Боруссію на одне очко.

Французи наводять шуму у своєму дебютному євросезоні. Команда вже встигла виграти чотири матчі та відібрати очки у Баєра, що дозволяє їй посідати сьоме місце.

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"Пірати" вже гарантували собі путівку у плей-оф, але їх мета – потрапити до топ-8, щоб вийти напряму в 1/8 фіналу. Враховуючи, що в останньому турі Брест гратиме з Реалом, французи спробують здобути якомога більше очок саме проти донеччан.

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Попри кардинально різне становище команд у цьому матчі немає явного фаворита. Коефіцієнт на перемогу Бреста становить 2,63, тоді як Шахтаря – 2,73. Нічия ж оцінюється у 3,45.

При цьому експерти не очікують на велику кількість голів у зустрічі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,95, тоді як на ТМ2,5 = 1,90. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: