Намагалися це компенсувати, – Пушич назвав головну проблему Шахтаря перед матчем ЛЧ

У середу, 22 січня, відбудуться матчі сьомого туру Ліги чемпіонів. В одному з них донецький Шахтар зустрічатиметься з Брестом.

"Гірники" будуть приймати французький клуб у Гельзенкірхені на "Фельтінс-Арені". Напередодні цього поєдинку відбулася пресконференція за участі головного тренера Шахтаря Маріно Пушича.

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Що сказав Пушич перед грою

На ній фахівець поділився своїми очікуваннями від майбутньої гри. Він розповів, що найбільше викликає занепокоєння та є головною перевагою суперника, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Шахтаря.

За словами Пушича, Брест перебуває у кращому тонусі, адже чемпіонат Франції продовжується, а УПЛ на паузі до кінця лютого. Тому його команда цілеспрямовано готувалася до двох поєдинків у Лізі чемпіонів, але офіційні та контрольні поєдинки дуже відрізняються за своєю інтенсивністю:

Це не ідеальна ситуація, бо, як вам відомо, ми не мали офіційних поєдинків перед матчем у ЛЧ, як Брест, який, здається, мав чотири поєдинки, тож нам зараз бракує цієї складності справжніх офіційних матчів. Ми намагалися це компенсувати у спарингах, що не так легко та ідеально. Але я побачив команду, яка дуже вимоглива й хоче досягати чогось, розвиватися. Ми дуже старанно працювали, це гра на великій арені проти дуже важкого суперника, тому ми з нетерпінням на неї чекаємо.

Також Маріно Пушич висловився про майбутнього суперника. Він віддав належне Бресту, який здивував багатьох у дебютному для себе розіграші Ліги чемпіонів.

"Брест – дуже серйозний суперник, команда, яку дуже важко обіграти. Вони не просто так зібрали багато очок у Лізі чемпіонів. Буде дуже складна гра. Як ми намагатимемося повернути її на власну користь на цьому рівні, залежить від деталей.

Звісно, маємо план гри, але, як я казав, це буде дуже важко, тому що вони також чудово грають у захисті, мають потужних швидких гравців, є командою, яку важко перемогти в усіх аспектах. Тому ми маємо бути в найкращій формі, щоб отримати хороший результат. Але ми дуже раді грати цей матч, багато працювали, щоб знову проявити себе, і, гадаю, ця гра буде цікавою", – сказав тренер.

Повна пресконференція Маріно Пушича й Марлона Гомеса перед грою з Брестом: дивіться відео

Довідка. Матч Шахтар – Брест розпочнеться о 19:45 за київським часом. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція гри.

Зазначимо, що для виходу у плей-оф Ліги чемпіонів треба фінішувати у топ-24. Наразі "гірники" відстають від цієї зони на чотири залікові бали за два тури до завершення етапу ліги.