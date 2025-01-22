"Паненка" Судакова та гол Кевіна: Шахтар на класі здолав Брест у Лізі чемпіонів

Шахтар може зберегти шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Для цього "гірниками" потрібно було обіграти непоступливий французький Брест.

Шахтар – Брест 2:0

Голи: Кевін, 18, Судаков, 37 (П)

Сьогодні, 22 січня, Шахтар у номінально домашньому матчі зіграв проти Бреста. Гра відбулась у німецькому Гельзенкірхені на стадіоні "Фельтінс Арена", повідомляє 24 канал.

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Потужний тайм від Шахтаря

Донеччани активно розпочали гру, контролюючи м'яч. "Гірники" були досить вмотивовані, аби здобути перемогу у першій офіційній грі у 2025 році.

Першим голом у складі Шахтаря відзначився Кевін, який скористався помилкою захисника Бреста та впевнено реалізував вихід віч-на-віч із досвідченим голкіпером Марком Бізотом.

Гол Кевіна у ворота Бреста: дивіться відео

Шахтар після забитого м'яча продовжував контролювати гру. Гол Кевіна додав впевненості гравцям донецького колективу.

Менше, ніж за 10 хвилин до кінця першої половини гри "гірники" заробили право пробити пенальті. Георгій Судаков ефектно пробив "паненкою" та подвоїв перевагу донеччан – 2:0.

Гол Судакова у ворота Бреста: дивіться відео

"Гірники" втримали перемогу

Брест вийшов на другий тайм вийшов з наміром відіграти відставання та перевернути матч. Перед гравцями Шахтаря постало завдання стримати навалу "піратів".

"Гірники" потроху заспокоїли гру та повернули м'яч під власний контроль. Брест не здавався та мав шанси відігратись, але голкіпер донеччан Дмитро Різник впевнено виконав свою роботу.

Втома далась взнаки, адже Шахтар ще не набрав оптимальну фізичну форму після зимової паузи. Донеччани віддали м'яч опоненту та намагались ловити "піратів" на контратаках.

В компенсований до другого тайму час Олександр Зубков забив третій гол Шахтаря, але після перегляду VAR арбітр скасував забитий м'яч. У підсумку матч завершився перемогою "гірників" 2:0.

Відеоогляд матчу Шахтар – Брест: