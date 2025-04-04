Суд відмовив Шахтарю у позові щодо банкрутства Дніпра-1: що відомо

Шахтар у березні цього року звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області стосовно СК Дніпро-1. "Гірники" подали позов про відкриття провадження у справі про банкрутство дніпровського клубу.

Причиною звернення донеччан став трансфер Олександра Піхальонка у Динамо влітку 2024 року. Шахтар має претензії щодо переходу півзахисника, повідомляє 24 канал із посиланням на ЄДРСР.

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Чому відмовили Шахтарю

Шахтар заявив, що Динамо та Дніпро-1 оформили угоду, за якою столичний клуб мав виплатити дніпрянам 1,2 мільйона доларів за Піхальонка до 31 липня 2024 року.

Також кияни повинні були заплатити дніпрянам 300 тисяч доларів чотирма платежами до 31 січня 2025 року. Дніпро-1 згодом відмовився від трансферної компенсації іншій юридичній особі, яка отримала 68 мільйонів гривень.

За попередньою домовленістю Шахтар мав отримати 20 відсотків від переходу Олександра Піхальонка з Дніпра-1 у Динамо. "Гірники" подали до суду у зв'язку з тим, що дніпряни не виплатили обіцяну суму.

До слова. Олександр Піхальонок у поточній кампанії у 23 матчах за Динамо. У складі "біло-синіх" півзахисник забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

Дніпро-1 у відзиві попросив суд відмовити "гірниками" у порушенні провадження, адже фактично не отримували компенсацію за Олександра Піхальонка. У підсумку феміда стала на бік дніпрян та відмовила донеччанам.

Шахтар може оскаржити рішення Господарчого суду Дніпропетровської області. "Гірники" повинні подати апеляцію в установленому порядку.