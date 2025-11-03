Скандал в матчі Шахтар – Динамо: УАФ винесла вердикт щодо непризначеного пенальті за фол Коноплі

В чемпіонаті України відіграли перше Класичне дербі сезону 2025/2026. Матч запам'ятався не тільки низкою голів, а ще й скандалами та спірними епізодами.

Шахтарю вдалось здобути перемогу над принциповим суперником з рахунком 3:1. Проте в другому таймі стався спірний епізод, який вплинув на підсумок матчу, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

До теми Шахтар у гарячому матчі УПЛ переміг Динамо та взяв реванш за поразку в Кубку

Чи був фол Коноплі?

На 60-й хвилині Юхим Конопля збив у своєму майданчику Шолу Огундану. Цей момент міг призвести до пенальті у ворота Шахтаря, але суддя вирішив не вказувати на позначку.

Той епізод ще й призвів до великої сутички між гравцями. Після гри УАФ опублікувала рішення комітету арбітрів, який визнав рішення рефері Віталія Романова помилковим.

"Під час боротьби за м’яч у штрафній площі гравець Динамо успішно проштовхнув м’яч і мав можливість продовжити володіння. Він був необережно атакований захисником Шахтаря. Головний арбітр знаходився близько до епізоду, але не мав оптимального кута огляду, шоб повноцінно оцінити момент. В результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив грі продовжитися. Як бачимо на відеоповторах, лише один ракурс із-за воріт давав повну та справедливу картину епізоду", – йдеться у заяві.

Арбітри VAR мали необхідний ракурс у своєму розпорядженні, однак не запропонували рефері перегляд моменту. Це могло б надати йому додаткову інформацію для прийняття правильного рішення. Така дія захисника підпадає під визначення фолу, що повинен каратися призначенням пенальті. Це рішення арбітра VAR комітет вважає помилковим,

– резюмує епізод комітет арбітрів УАФ.

УАФ опублікувала розбір моменту з фолом Коноплі: дивитися відео

Зазначимо, що на той момент рахунок був 2:1 на користь Шахтаря. Пенальті міг призвести до голу киян та відновлення нічийного рахунку. Тому недивно, що представники Динамо обурились суддівством.

Красномовно свою думку щодо фолу Коноплі висловив тренер киян Олександр Шовковський. Він вважає, що судді вже не вперше помиляються в матчах Динамо на користь суперника.

Якщо ми не ставимо в такому матчі пенальті на Шолі… Це чистий пенальті! І це вже другий такий момент за участю моєї команди. Вибачайте мені, я не знаю, чого ми хочемо досягати, над чим працює суддівський корпус. Мені вже зателефонувала не одна людина з суддівського корпусу, яка сказала, що це чистий пенальті. І зовсім інша гра була б. Але це якесь свавілля,

– заявив Шовковський в інтерв'ю Футбол 360.

У підсумку Динамо побігло відіграватися та пропустило у компенсований час, через що був зафіксований рахунок 1:3. Ця перемога дозволила Шахтарю закріпитися на першому місці.

Читайте також Шахтар – Динамо: екссуддя ФІФА розібрав епізод з непризначеним пенальті у ворота "гірників"

Шахтар та Динамо в чемпіонаті України