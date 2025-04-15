Шахтар відкрив продаж квитків на бій проти Динамо: де купити та яка ціна

Донецький клуб готується до останнього Класичного дербі цього сезону в рамках УПЛ. Шанси Шахтаря захистити чемпіонський титул залишаються мінімальними.

Чемпіонат України з футболу 2024-2025 наближається до свого завершення. Командам залишилось відіграти шість турів, щоб визначити чемпіона, представників у єврокубках та володарів путівок у Першу лігу.

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Ціни від 500 гривень

Безумовно, найбільш очікуваною подією останнього місяця стане бій між Шахтарем та Динамо. Друге Класичне дербі цього сезону пройде 27 квітня у Львові. Початок – о 18:00.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Шахтаря, "гірники" вже розпочали продаж квитків на цю зустріч. Наразі ця опція доступна лише для фанатів, які купували перепустки на ігри проти Кривбасу та Колоса.

У загальний продаж квитки поступлять 20 квітня. Мінімальна ціна на них дорівнює 500 гривень. Бажаючим придбати місця Business seats та Sky Box доведеться витратити від 1300 до 3500 гривень. Один фанат матиме змогу купити не більше двох квитків.

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Придбати квитки можна на сайті Шахтаря. Крім того, їх кількість обмежена через правила безпеки під час воєнного стану. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена-Львів".

Нагадаємо, що Динамо є головним фаворитом на чемпіонство в УПЛ. Команда Олександра Шовковського випереджає Олександрію на шість очок, а Шахтар – на 10.