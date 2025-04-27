Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція українського "Класичного"

Поєдинок у Львові між Динамо та Шахтарем закриватиме програму 26-го туру УПЛ. За підсумком матчу "гірники" можуть остаточно втратити шанс на "золото".

У неділю, 27 квітня, відбудеться центральний матч 26-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо. Поєдинок на "Арені Львів" розпочнеться о 18:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Репетиція перед фіналом Кубка України

Команда Олександра Шовковського на крейсерській швидкості несеться до чемпіонства. "Біло-сині" знаходяться на чолі турнірної таблиці, випереджаючи Олександрію на три бали, а Шахтар на 10.

"Гірники" невдало проводять поточний сезон. Через різке омолодження команді не вистачає стабільності. Шахтар ще зберігає теоретичні шанси захистити чемпіонство. Однак поразка в очному поєдинку з лідером остаточно залишить донеччан без золотих нагород.

Варте уваги. Поєдинок першого кола сезону-2024/25 між Динамо та Шахтарем не визначив переможця. "Гірники" першими відкрили рахунок після удару Артема Бондаренка. Кияни врятувалися від поразки завдяки голу Олександра Караваєва на 87-й хвилині.

Поєдинок на "Арені Львів" судитиме бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим з Дніпра. Йому допомагатимуть лайнсмени Семен Шлончак з Черкас та Віктор Нижник з Вінниці. Четвертим арбітром працюватиме Олег Когут з Тернополя.

Це не остання зустріч принципових суперників у нинішньому сезоні. 14 травня у Житомирі Динамо та Шахтар визначать володаря Кубка України.

Де дивитися українське "Класичне"

Поєдинок Шахтар – Динамо онлайн можна буде подивитися на телеканалі UPL.TV. Матч буде доступний на медіасервісах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ і Vodafone TV.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію українського дербі Шахтар – Динамо. У цій новині будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами, статистичні дані.

ШАХТАР – ДИНАМО