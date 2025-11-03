"В Україну повертається великий футбол": відомий тренер детально розібрав матч Шахтар – Динамо

У неділю, 2 листопада, відбулися чергові матчі Української Прем'єр-ліги з футболу. В центральному поєдинку 11 туру зустрічалися Шахтар і Динамо.

"Гірники" здолали принципового суперника з рахунком 3:1. Своїми враженнями від цього статусного протистояння поділився колишній тренер низки українських клубів Олег Дулуб, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Що сказав Дулуб про матч Шахтар – Динамо?

За словами фахівця, поєдинок був доволі високого рівня. Йому сподобалася атмосфера та зарядженість команд на боротьбу.

Саме на цій грі я піймав себе на думці, що в Україну повертається великий футбол. Підтримка вболівальників, фаєри фанатів Динамо та Шахтаря – це все додавало атмосфери й без того дуже емоційному матчу. Сама гра, крім емоційної складової, була доволі інтенсивною, тримала напругу до останньої хвилини. Я б сказав, що все йшло за сценарієм попередньої кубкової гри. Матч міг завершитися внічию,

– вважає Дулуб.

Експерт назвав швидкий гол Шахтаря одним з ключових моментів матчу, який дуже вплинув на перебіг усієї зустрічі. При цьому Дулуб вважає, що кияни мали шанси відігратися, пригадавши епізоди, в яких вирішилася доля поєдинку.

"Хоча це вже їхня четверта гра у доволі жорсткому графіку. Думаю, що перший пропущений м’яч вплинув на весь хід зустрічі. Був момент на 45-й хвилині, коли Піхальонок проскочив по флангу, прострілив, але Ярмоленко не дістав трішки до м’яча. Та й Огундана не грав по позиції, а міг би взагалі у порожні ворота забивати.

Потім Динамо забиває, але гол Кабаєва після кутового скасовують через очевидний офсайд. Повторюся, за сюжетом гра мала розвернутися на 2:2. Це мені нагадало тогорічну гру на "Арені Львів", коли динамівці з 0:2 відігралися на 2:2", – сказав білоруський тренер.

Довідка. В цьому поєдинку перервалася рекордна в історії Динамо безпрограшна серія в чемпіонаті України. До нього кияни не поступалися в 42 поспіль матчах – 27 перемог і 15 нічиїх.

Нагадаємо, що також у "Класичному" стався суддівський скандал через непризначений пенальті у ворота "гірників". Напередодні спірний епізод прокоментував колишній рефері ФІФА Мирослав Ступар, який переконаний, що бригада арбітрів помилилася.

