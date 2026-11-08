Шахтар догрався до вилучення, але Динамо не покарало: чим завершилося Класичне в УПЛ

Шахтар та Динамо не визначили сильнішого у центральному матчі 12-го туру УПЛ. Кияни майже увесь тайм мали чисельну перевагу, але не змогли скористатися подарунком суперника

Протистояння принципових суперників цього разу не подарувало вболівальникам забитих м'ячів. Водночас у поєдинку вистачало небезпечних моментів, напруги та епізодів, які могли змінити його перебіг, повідомляє 24 Канал.

Шахтар – Динамо 0:0

Гірники активніше розпочали зустріч і зробили ставку на флангові атаки. Особливо помітними були Аліссон та Мендоса. На 12-й хвилині після розіграшу кутового останній залишився без опіки за кілька метрів від воріт, однак пробив вище.

Динамо тривалий час майже не загрожувало воротам суперника. Лише на 37-й хвилині кияни отримали шанс відкрити рахунок: після помилки Бондаря та перехоплення Огундани Волошин вибіг сам на сам із Різником, але голкіпер Шахтаря врятував свою команду.

Невдовзі Аліссон міг відповісти голом після довгої передачі Педру Енріке, проте не зумів як слід пробити. А в компенсований час бразилець ледь не став автором забитого м’яча: його удар із приблизно 20 метрів прийняла на себе стійка воріт Бущана.

Червона картка Тобіаса не допомогла Динамо перемогти

Ключовий епізод зустрічі стався на 53-й хвилині. Вінісіус Тобіас відмахнувся від Дубінчака, після чого між футболістами виникла сутичка. Арбітр переглянув повтор VAR і показав захиснику Шахтаря пряму червону картку.

Огляд матчу Шахтар – Динамо: дивіться відео УПЛ ТБ

Отримавши чисельну перевагу, Динамо почало частіше володіти м'ячем і намагалося перехопити ініціативу. Однак донеччани організовано відіграли в обороні та практично не дозволяли супернику створювати небезпеку біля власних воріт. Можна виокремити небезпечний удар Кіассе Ба на 84-й хвилині, який пробив трохи вище поперечини.

У підсумку Класичне завершилося без забитих м'ячів – 0:0. Ця нічия дозволила Шахтарю тимчасово очолити турнірну таблицю УПЛ. Команда Арди Турана має на одне очко більше за Полісся, яке зіграло на матч менше. Динамо залишається на третій сходинці чемпіонату.