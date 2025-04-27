Вогняний камбек Динамо: команда Шовковського вирвала нічию в матчі із Шахтарем

Українське "Класичне" Шахтар – Динамо закривало програму 26 туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок мав вирішальне значення для "гірників".

Шахтар – Динамо 2:2

Голи: Кевін, 6 (з пенальті), Егіналду, 20 – Ванат, 56, Кабаєв, 90+3

У неділю, 27 квітня, відбувся центральний матч 26 туру УПЛ між командами Шахтар та Динамо. Номінальні господарі приймали лідерів чемпіонату на "Арені Львів", пише 24 Канал.

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Шахтар скористався помилками Динамо

У стартовому складі Шахтаря був відсутній півзахисник Георгій Судаков. Через ушкодження гравець збірної України розпочав гру з лави запасних.

Динамівці виставили оптимальний на сьогодні склад. На лівий фланг захисту повернувся Олександр Тимчик, який пропустив кілька останніх матчів через травму.

Початок матчу став холодним душем для "біло-синіх". Тарас Михавко збив Егіналду в штрафному майданчику Динамо. Арбітр без вагань вказав на позначку. Бразилець Кевін бездоганно виконав удар, перегравши Нещерета.

Шахтар не зупинився на досягнутому. На 20-й хвилині матчу підопічні Пушича подвоїли перевагу. Нещерет відбив м'яч перед собою після дальнього удару Матвієнка, а першим на добиванні був активний Егіналду. 2:0 – з цим рахунком команди пішли на перерву.

Відповідь Динамо

Після відпочинку динамівці вийшли зарядженими на боротьбу. На 56-й хвилині Дубінчак зробив навіс з лівого флангу на голову Ваната. Найкращий бомбардир УПЛ пробив повз Різника та повернув інтригу в матчі. 2:1 – підопічні Шовковського швидко скоротили розрив у рахунку.

Одразу ж Владислав мав нагоду оформити дубль, але змарнував стовідсотковий момент. За кілька хвилин Кабаєв перевірив на міцність стійку воріт Різника. Захист "гірників" не встигав за швидкими гравцями Динамо.

На останніх хвилинах гра пішла на зустрічних курсах. В одній з атак Кабаєв зумів вразити ворота Різника.

У підсумку рахунок у матчі не змінився 2:2. Українське "Класичне" не визначило переможця.

Відеоогляд матчу Шахтар – Динамо