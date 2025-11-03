"Дуже хочеться матюкатись": ексфорвард Динамо емоційно прокоментував поразку киян Шахтарю

Донецький Шахтар і київське Динамо 2 листопада провели матч 11 туру Української Прем'єр-ліги. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 3:1.

Чимало експертів схвально відгукнулися про цей поєдинок, відзначивши зарядженість команд на боротьбу. Проте з такою оцінкою не погоджується колишній нападник "біло-синіх" Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

До теми "В Україну повертається великий футбол": відомий тренер детально розібрав матч Шахтар – Динамо

Що сказав Леоненко про матч Шахтар – Динамо?

Епатажний експерт заявив, що його розчарувало "Класичне". Він відзначив низький рівень гри грандів українського футболу.

Вечір точно не був добрим для динамівців. Та й для Шахтаря, будьмо відверті, теж. Більше бруду було, ніж власне футболу. Була купа безтолкових, навіть скажу грубо, тупих фолів, з боку гравців обох команд. Геть непотрібних порушень правил. Мене розчаровує, що так грають наші провідні команди. Дуже хочеться матюкатись після таких поєдинків… Брудний видався матч. Не від великого розуму це все,

– вважає Леоненко.

Також спеціаліст розкритикував тренерський штаб Динамо. Він зауважив, що кияни не зробили жодних висновків після очного протистояння з Шахтарем у Кубку України, яке відбулось напередодні.

"У мене є питання до тренерів Динамо: чому вони вчать гравців, що ті не б’ють по воротах цілий тайм? Вперше потурбували Різника хвилині на 50, коли бив Буяльський. Та й то, цей момент Конопля привіз, а не динамівці створили. Те ж саме було й у матчі Кубка України. Один в один – за 45 хвилин нуль влучань у площину воріт суперників від Динамо. Нуль!

У мене таке враження, що Шовковський лише у перерві будить своїх гравців. По перерві у них щось виходить показувати на полі, але не завжди. І, знову ж таки, повторюсь, дуже багато бруду було від динамівців, багато помилок. Та ще й чимало серйозних помилок допустив суддя", – заявив експерт.

Віктор Леоненко відзначив окремо два моменти. Він підтвердив думку колишнього арбітра ФІФА Мирослава Ступара, що рефері мав ставити пенальті за фол Юхима Коноплі проти Шоли Огундани.

А також висловився про епізод з боротьбою Ярмоленка та Бондаря. Спеціалісту не сподобалася поведінка лідера киян, якому він після цього придумав прізвисько.

До речі, я вже прізвисько Ярмоленку після гри з Шахтарем вигадав – "Душитель"! Розумієш, одна справа, коли б його зрубали в підкаті, по ахіллах ззаду вдарили, в коліно, а так – то й відмазки немає. Ярмоленко взяв і ледь не задушив бідолашного Бондаря. Так що тепер в нього прізвисько – "душитель",

– сказав Леоненко.



Епізод, за який Леоненко вигадав прізвисько Ярмоленку / Скриншот із відео

Довідка. Ця поразка стала першою для Динамо в УПЛ за останні 43 матчі. Це була найдовша безпрограшна серія киян в історії.

Зазначимо, що після "Класичного" Шахтар продовжив очолювати турнірну таблицю УПЛ і відірвався від "біло-синіх" на чотири залікові бали після 11 турів. У "гірників" наразі 24 очка в активі, а в киян – 20.

Як виступають Динамо та Шахтар в інших турнірах?