Бразильська феєрія Шахтаря: "гірники" розгромили Епіцентр в останньому матчі 2025 року

Поєдинок у Львові між Шахтарем та Епіцентром закривав програму 16-го туру Української Прем'єр-ліги. "Гірники" обіграли дебютанта УПЛ завдяки голам бразильських легіонерів.

У неділю, 14 грудня, на "Арені Львів" відбувся матч 16 туру УПЛ Шахтар – Епіцентр. Бронзовий призер минулого чемпіонату проекзаменував новачка елітного дивізіону, пише 24 Канал.

Як завершився матч Шахтар – Епіцентр?

У першому колі поєдинок за участю Шахтаря та Епіцентру завершився мінімальною перемогою "гірників". Друга зустріч суперників пройшла за тотальної переваги команди Арди Турана.

Донеччани дуже швидко відкрили рахунок завдяки Педріньйо, який реалізував пенальті на 9-й хвилині. Ще до свистка на перерву Невертон збільшив перевагу "гірників".

На початку другого тайму форвард Кауан Еліас довів рахунок до розгромного. Футболісти Епіцентру нічого не могли вдіяти з молодими бразильцями Шахтаря, які не збиралися зупинятися на досягнутому.

18-річний нападник "гірників" Лука Мейрелліш оформив дубль на останніх хвилинах основного часу, встановивши остаточний рахунок – 5:0. Відзначимо, що усі голи в матчі на рахунку бразильських легіонерів Шахтаря.

Шахтар – Епіцентр 5:0

Голи: Педріньйо, 9 (П), Невертон, 20, Кауан Еліас, 56, Л. Мейрелліш, 85, 89

Відеоогляд матчу Шахтар – Епіцентр

Раніше повідомлялося, що Шахтар здійснив перший зимовий трансфер. "Гірники" підписали лідера черкаського ЛНЗ нігерійця Проспера Обаха. За 23-річного футболіста донеччани заплатили 4,5 мільйона євро.

Яке турнірне положення Шахтаря і Епіцентра в УПЛ?