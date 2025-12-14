Бразильская феерия Шахтера: "горняки" разгромили Эпицентр в последнем матче 2025 года
- Шахтер разгромил Эпицентр со счетом 5:0 благодаря голам бразильских легионеров в матче 16-го тура УПЛ.
- Благодаря этой победе Шахтер сравнялся по очкам с ЛНЗ, а Эпицентр ушел на зимний перерыв на 14 месте турнирной таблицы.
Поединок во Львове между Шахтером и Эпицентром закрывал программу 16-го тура Украинской Премьер-лиги. "Горняки" обыграли дебютанта УПЛ благодаря голам бразильских легионеров.
В воскресенье, 14 декабря, на "Арене Львов" состоялся матч 16 тура УПЛ Шахтер – Эпицентр. Бронзовый призер прошлого чемпионата проэкзаменовал новичка элитного дивизиона, пишет 24 Канал.
К теме УПЛ-2025 – 2026 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание
Как завершился матч Шахтер – Эпицентр?
В первом круге поединок с участием Шахтера и Эпицентра завершился минимальной победой "горняков". Вторая встреча соперников прошла с тотальным преимуществом команды Арды Турана.
Дончане очень быстро открыли счет благодаря Педриньо, который реализовал пенальти на 9-й минуте. Еще до свистка на перерыв Невертон увеличил преимущество "горняков".
В начале второго тайма форвард Кауан Элиас довел счет до разгромного. Футболисты Эпицентра ничего не могли поделать с молодыми бразильцами Шахтера, которые не собирались останавливаться на достигнутом.
18-летний нападающий "горняков" Лука Мейреллиш оформил дубль на последних минутах основного времени, установив окончательный счет – 5:0. Отметим, что все голы в матче на счету бразильских легионеров Шахтера.
Шахтер – Эпицентр 5:0
Голы: Педриньо, 9 (П), Невертон, 20, Кауан Элиас, 56, Л. Мейреллиш, 85, 89
Видеообзор матча Шахтер – Эпицентр
Ранее сообщалось, что Шахтер совершил первый зимний трансфер. "Горняки" подписали лидера черкасского ЛНЗ нигерийца Проспера Обаха. За 23-летнего футболиста дончане заплатили 4,5 миллиона евро.
Каково турнирное положение Шахтера и Эпицентра в УПЛ?
- Благодаря победе над Эпицентром Шахтер догнал по очкам ЛНЗ. У обеих команд по 35 баллов, но черкащане обыграли "горняков" в очном противостоянии.
- Эпицентр уходит на зимние каникулы на 14 месте в турнирной таблице УПЛ. Симпатичная команда Сергея Нагорняка набрала 14 очков в 16 турах. Однако борьба за выживание в элите украинского футбола еще впереди.