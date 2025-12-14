В воскресенье, 14 декабря, на "Арене Львов" состоялся матч 16 тура УПЛ Шахтер – Эпицентр. Бронзовый призер прошлого чемпионата проэкзаменовал новичка элитного дивизиона, пишет 24 Канал.

К теме УПЛ-2025 – 2026 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание

Как завершился матч Шахтер – Эпицентр?

В первом круге поединок с участием Шахтера и Эпицентра завершился минимальной победой "горняков". Вторая встреча соперников прошла с тотальным преимуществом команды Арды Турана.

Дончане очень быстро открыли счет благодаря Педриньо, который реализовал пенальти на 9-й минуте. Еще до свистка на перерыв Невертон увеличил преимущество "горняков".

В начале второго тайма форвард Кауан Элиас довел счет до разгромного. Футболисты Эпицентра ничего не могли поделать с молодыми бразильцами Шахтера, которые не собирались останавливаться на достигнутом.

18-летний нападающий "горняков" Лука Мейреллиш оформил дубль на последних минутах основного времени, установив окончательный счет – 5:0. Отметим, что все голы в матче на счету бразильских легионеров Шахтера.

Шахтер – Эпицентр 5:0

Голы: Педриньо, 9 (П), Невертон, 20, Кауан Элиас, 56, Л. Мейреллиш, 85, 89

Видеообзор матча Шахтер – Эпицентр

Ранее сообщалось, что Шахтер совершил первый зимний трансфер. "Горняки" подписали лидера черкасского ЛНЗ нигерийца Проспера Обаха. За 23-летнего футболиста дончане заплатили 4,5 миллиона евро.

Каково турнирное положение Шахтера и Эпицентра в УПЛ?