Туран поклав на газон гравців Шахтаря під час тренування: лежали навіть бразильці

Арда Туран вже приступив до роботи головним тренером Шахтаря. Команда проводить підготовку до нового сезону під керівництвом турецького фахівця.

Новоспечений наставник "гірників" почав впроваджувати власний стиль роботи на тренуваннях. Гравці, як українські, так і бразильські, вже відчули на собі методи Турана, повідомляє 24 канал із посиланням на ФК Шахтар.

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Важкі тренування Турана

На сторінці Шахтаря у соціальній мережі ТікТок з'явилось відео з підписом "ранкове тренування". Гравці "гірників" у прямому сенсі лежать на газоні, відпочиваючи після інтенсивних вправ.

Арда Туран схоже, що не має намірів витрачати час на розмови та шукати особливий підхід до кожного. Новий головний тренер Шахтаря одразу готує команду до важкого та довгого сезону.

Тренування Шахтаря на чолі з Тураном: дивіться відео

Нагадаємо, що Ардан Туран замінив Маріно Пушича на посаді головного тренера Шахтаря. Турецький спеціаліст підписав контракт з "гірниками" терміном на два роки.

Раніше капітан Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував зухавалу заяву Арди Турана щодо столичного клубу та чемпіонства в Україні.