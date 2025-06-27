Новоиспеченный наставник "горняков" начал внедрять собственный стиль работы на тренировках. Игроки, как украинские, так и бразильские, уже ощутили на себе методы Турана, сообщает 24 канал со ссылкой на ФК Шахтер.

Читайте также Их нужно чуть ли не бить каждый день, – Сикан рассказал о конфликте украинцев и бразильцев в Шахтере

Тяжелые тренировки Турана

На странице Шахтера в социальной сети ТикТок появилось видео с подписью "утренняя тренировка". Игроки "горняков" в прямом смысле лежат на газоне, отдыхая после интенсивных упражнений.

Арда Туран похоже, что не намерен тратить время на разговоры и искать особый подход к каждому. Новый главный тренер Шахтера сразу готовит команду к тяжелому и долгому сезону.

Тренировка Шахтера во главе с Тураном: смотрите видео

Напомним, что Ардан Туран заменил Марино Пушича на посту главного тренера Шахтера. Турецкий специалист подписал контракт с "горняками" сроком на два года.

Ранее капитан Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал дерзкое заявление Арды Турана относительно столичного клуба и чемпионства в Украине.