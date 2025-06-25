Новый главный тренер Шахтера Арда Туран недавно заявил, что его цель – не дать Динамо стать чемпионом Украины. У лидера "бело-синих" Андрея Ярмоленко поинтересовались, какие у него эмоции вызвала эта фраза наставника "горняков", пишет 24 Канал.

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Огненная реакция Ярмоленко на слова Турана

Лидер киевлян на удивление очень спокойно отреагировал. Его ответ понравился болельщикам Динамо.

У меня вызвало лишь одну эмоцию. Что мы движемся в правильном направлении. Главный тренер Шахтера приходит и первое о чем он говорит – о Динамо Киев,

– сказал Ярмоленко.

Видео ответа Андрея Ярмоленко

Напомним, что по итогу сезона-2024/25 Динамо Киев стало чемпионом Украины. Подопечные Александра Шовковского опередили сенсационную Александрию, которая получила "серебро", и Шахтер.

После провального сезона руководство "горняков" сменило главного тренера команды. В новом сезоне действиями Шахтера будет руководить турецкий специалист Арда Туран, который ранее возглавлял Эюпспор.

Ранее стало известно о точных датах матчей Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. На этой стадии команда Шовковского встретится с победителем пары Жальгирис – Хамрун Спартанс.