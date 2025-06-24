Вингер Динамо Андрей Ярмоленко является одним из самых ярких футболистов в истории Украины. Футболист стал легендой Динамо и забил аж 46 голов за сборную Украины.

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При этом фанатов Ярмоленко всегда интересовала фигура его жены. Инна прошла долгий путь в отношениях с Андреем и стала его опорой на пути к успеху. 24 Канал рассказывает подробнее о женщине.

Почти 20 лет с Андреем

Инна родилась в 1987-м, на два года раньше Андрея. Судьба свела ее с футболистом в 19 лет, когда Ярмоленко было всего 17. Пара встретилась на дискотеке.

Девушка признавалась, что Андрею пришлось соврать о своем возрасте, чтобы начать с ней отношения. Лишь через несколько месяцев она узнала правду, когда Ярмоленко пригласил ее на выпускной.

Впрочем, этот небольшой обман не разрушил их отношения. Инна оказывала Андрею необходимую поддержку в трудные моменты в карьере и дарила ему семейный уют.

Инна вместе с Андреем Ярмоленко / фото из инстаграма:

В конце 2011 года пара поженилась, после чего не стала откладывать вопрос пополнения на век. Уже в 2013 году Инна родила первенца Ивана.

Когда у тебя трое детей, всегда много работы, куда-то надо бежать. Школа, детсад, кружки... Но у меня есть помощница, без нее мне было бы очень трудно. Андрей помогает тоже, когда дома. Он очень любит играть с детьми. Иногда меня не берут, едут мужской компанией и я довольна, могу релакснуть,

– призналась Инна в интервью Анне Ребровой.

Позже девушка подарила Андрею еще двух сыновей – Даниила (2015 год) и Максима (2020 год). Что касается работы Инны, то об этом известно общему сообществу не так много.

Инна Ярмоленко с детьми / фото из инстаграма:

Инна является специалистом по международным отношениям и дипломатии. Именно на эту специальность она училась в университете. Сейчас же Ярмоленко занимается деятельностью благотворительного фонда из США.

При этом девушка с годами остается в прекрасной форме даже после рождения троих детей. Инна постоянно получает комплименты от подписчиков в инстаграм, ведь нередко любит похвастаться яркими фото.

Не думаю, что это прям моя заслуга. У меня очень хорошая генетика, спасибо маме. Конечно, я занимаюсь спортом пару раз в неделю. Но я всегда куда-то бегу, что-то делаю. Это и помогает оставаться в хорошей форме,

– рассказывала Инна Ярмоленко.

При этом жена вингера Динамо отличается от многих вторых половинок известных футболистов. Соблазнительные снимки появляются периодически в ее аккаунте в инстаграм.

Но ее фото не переходят грань и вряд ли могут называться откровенными. Инна не является поклонницей гламура и шумных тусовок, не проводит эфиры с подписчиками и не замечена в рекламе брендов.

Эффектные фото Инны Ярмоленко / фото из инстаграма:

Война в Украине

Переломным моментом для Инны стало начало полномасштабной войны в Украине. 23 февраля 2022 года Ярмоленко приехала со старшим сыном в Киев, чтобы полечить ему зубы.

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Именно в столице Украины они встретили начало активных боевых действий на этой территории. С ней в это время был отец Андрея. Несколько дней Инна с Иваном просидели дома, после чего Динамо пригласило их на тренировочную базу.

Там можно было уберечься от воздушных атак. Клуб же предоставил им всю необходимую помощь и позаботился о ее возвращении в Лондон. Именно там семья проживала, ведь Андрей выступал за Вест Хэм.



Андрей и Инна Ярмоленко на митинге в поддержку Украины в Лондоне / фото из инстаграма

С началом полномасштабной войны Андрей с Инной и детьми перешли на украинский язык. А в 2023 году они не побоялись вернуться на Родину. Андрей получил предложение завершать карьеру в Динамо.

После того, как Ярмоленко решит завязать с футболом, Андрея видят в роли спортивного директора клуба. Нет сомнений, Инна и в дальнейшем будет рядом с мужем и помогать легенде украинского футбола достигать успеха уже в новой роли.