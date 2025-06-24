Форвард откровенно рассказал о непростых ситуациях, которые возникали между украинцами и легионерами "горняков", информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика. По мнению футболиста, Марино Пушичу, которого Шахтер уволил после завершения сезона, было очень трудно из-за поведения бразильских игроков.

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Конфликты между украинцами и бразильцами имели место

Даниил заявил, что боснийский тренер очень хороший человек и он благодарен ему за все, что тот для него сделал. Отвечая на вопрос, почему же у этого специалиста не пошло в донецком клубе, украинский форвард выделил непростой характер легионеров из Бразилии:

В тот период чемпионата приходило очень много бразильцев, которым ему нужно все показывать, как детям рассказывать. Я его прекрасно понимаю, потому что с бразильцами очень тяжело работать. Их нужно чуть ли не бить каждый день, честно говорю. Они просто потом вылезают на голову и тебя ставят на второй план, а себя – на первый.

Он рассказал, что тренер пытался приучить их к дисциплине, но это не всегда удавалось. Поэтому в раздевалке возникали конфликты между украинцами и бразильцами.

"Я понимаю Пушича на сто процентов – ему привозят бразильцев, а ему надо их воспитывать, показывать, как прессинговать, а они же ничего не знают. Я это сам просто увидел, когда мы в первом круге проиграли очень много матчей из-за того, что кто-то из бразильцев где-то не добежал.

Из-за этого у нас были конфликты потом внутри команды между украинцами и бразильцами. Это нормально, это футбол и конфликт в команде, когда кто-то что-то не делает – надо понимать, за что вы играете. Вы играете за Шахтер, не за Бразилию, здесь нужно уважать друг друга", – сказал Сикан.

В пример экс-игрок "горняков" привел игру с ПСВ, которую Шахтер проиграл 2:3 после удаления Педриньо, хотя выигрывал в два мяча. Он заявил, что бразильцы не стали играть с большей концентрацией, хотя ситуация этого требовала:

Ты понимаешь, что твой друг получил красную и тебе нужно бегать в три раза больше, потому что это Лига чемпионов, это не чемпионат Украины. Это ответственность на очень высоком уровне. Мы выставляли им претензии. Иногда тренер смотрел на эту ситуацию, иногда успокаивал. Это нормально. Это не конфликт, что мы дрались там, мы просто объясняли им.

К слову. После перехода в Трабзонспор Даниил Сикан провел 18 матчей в составе турецкой команды. В них он забил три гола и отдал два ассиста.

Напомним, что донецкий Шахтер сыграет первый поєдинок в сезоне-2025/2026 уже 10 июля. "Горняки" начнут новую кампанию игрой у квалификации Лиги Европы.