Известный портал GiveMeSport опубликовал рейтинг из топ-30 сборных по самым дорогим составам. В нем место нашлось и команде Сергея Реброва, информирует 24 Канал.
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Самые дорогие сборные мира по футболу
Лидером рейтинга стала сборная Англии. Общую стоимость футболистов "трех львов" оценили в 1 миллиард 180 миллионов фунтов стерлингов.
В тройку также вошли национальные команды Испании и Франции. Суммарно цена их игроков составляет 1,09 и 1,04 миллиарда фунтов стерлингов соответственно.
Самой дорогой сборной не из Европы стала Бразилия. Ее оценили в чуть больше, чем 770 миллионов – это пятая общая ступенька.
Национальная команда Украины заняла в рейтинге 22-е место. Суммарная стоимость футболистов "сине-желтых" – 213,13 миллионов фунтов стерлингов.
Рейтинг самых дорогих футбольных сборных мира по версии GiveMeSport
- Англия – 1,18 миллиарда фунтов стерлингов
- Испания – 1,09
- Франция – 1,04
- Португалия – 851,53 миллиона
- Бразилия – 770,85
- Аргентина – 631,48
- Италия – 613,36
- Нидерланды – 609,13
- Германия – 553,92
- Швеция – 454,77
...
- 22. Украина – 213,13
Напомним, что свои следующие поединки сборная Украины по футболу проведет осенью. Подопечные Сергея Реброва в сентябре стартуют в квалификации к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе D будут Франция, Азербайджан и Исландия.