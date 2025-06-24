Известный портал GiveMeSport опубликовал рейтинг из топ-30 сборных по самым дорогим составам. В нем место нашлось и команде Сергея Реброва, информирует 24 Канал.

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Самые дорогие сборные мира по футболу

Лидером рейтинга стала сборная Англии. Общую стоимость футболистов "трех львов" оценили в 1 миллиард 180 миллионов фунтов стерлингов.

В тройку также вошли национальные команды Испании и Франции. Суммарно цена их игроков составляет 1,09 и 1,04 миллиарда фунтов стерлингов соответственно.

Самой дорогой сборной не из Европы стала Бразилия. Ее оценили в чуть больше, чем 770 миллионов – это пятая общая ступенька.

Национальная команда Украины заняла в рейтинге 22-е место. Суммарная стоимость футболистов "сине-желтых" – 213,13 миллионов фунтов стерлингов.

Рейтинг самых дорогих футбольных сборных мира по версии GiveMeSport

Англия – 1,18 миллиарда фунтов стерлингов Испания – 1,09 Франция – 1,04 Португалия – 851,53 миллиона Бразилия – 770,85 Аргентина – 631,48 Италия – 613,36 Нидерланды – 609,13 Германия – 553,92 Швеция – 454,77

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22. Украина – 213,13

Напомним, что свои следующие поединки сборная Украины по футболу проведет осенью. Подопечные Сергея Реброва в сентябре стартуют в квалификации к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе D будут Франция, Азербайджан и Исландия.