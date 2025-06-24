Відомий портал GiveMeSport опублікував рейтинг з топ-30 збірних за найдорожчими складами. У ньому місце знайшлося й команді Сергія Реброва, інформує 24 Канал.
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Найдорожчі збірні світу з футболу
Лідером рейтингу стала збірна Англії. Загальну вартість футболістів "трьох левів" оцінили в 1 мільярд 180 мільйонів фунтів стерлінгів.
У трійку також увійшли національні команди Іспанії та Франції. Сумарно ціна їх гравців складає 1,09 та 1,04 мільярда фунтів стерлінгів відповідно.
Найдорожчою збірною не з Європи стала Бразилія. Її оцінили у трішки більше, ніж 770 мільйонів – це п'ята загальна сходинка.
Національна команда України посіла в рейтингу 22-ге місце. Сумарна вартість футболістів "синьо-жовтих" – 213,13 мільйона фунтів стерлінгів.
Рейтинг найдорожчих футбольних збірних світу за версією GiveMeSport
- Англія – 1,18 мільярда фунтів стерлінгів
- Іспанія – 1,09
- Франція – 1,04
- Португалія – 851,53 мільйона
- Бразилія – 770,85
- Аргентина – 631,48
- Італія – 613,36
- Нідерланди – 609,13
- Німеччина – 553,92
- Швеція – 454,77
...
- 22. Україна – 213,13
Нагадаємо, що свої наступні поєдинки збірна України з футболу проведе восени. Підопічні Сергія Реброва у вересні стартують у кваліфікації до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі D будуть Франція, Азербайджан та Ісландія.