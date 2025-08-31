У минулому сезоні саме Олександрія позбавила донецький Шахтар "срібла" чемпіонату УПЛ. В очному поєдинку "гірники" сподівалися взяти реванш у "містян".

У неділю, 31 серпня, на "Арені Львів" відбувся матч Шахтар – Олександрія. Зустріч між бронзовим та срібним призерами минулого сезону повинна була стати центральною у 4-му турі, але наразі "містяни" пасуть задніх у турнірній таблиці, пише 24 Канал.

Як зіграли Шахтар та Олександрія?

Донецький Шахтар напередодні поєдинку залишив лідер команди – Георгій Судаков. Півзахисник продовжить кар'єру у португальській Бенфіці.

Відсутність провідного футболіста не позначилася на грі "гірників". На 25-й хвилині матчу Педріньйо виконав вивірену передачу на Артема Бондаренка, який точно пробив головою. 1:0 – донеччани повели в рахунку.

Наприкінці першого тайму підопічні Арди Турана подвоїли перевагу. Автор асисту бразилець Педріньйо записав на свій рахунок гол. Півзахисник скористався помилкою на виході голкіпера "містян" Микити Шевченка.

У другому таймі Шахтар міг зробити рахунок розгромним. Спочатку арбітр скасував гол Очеретька через офсайд. А на 69-й хвилині Еліас не реалізував пенальті, який сам і заробив. 21-річний Віктор Долгий, який у воротах замінив Шевченка, парирував удар бразильського форварда.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 2:0.

Шахтар – Олександрія 2:0

Голи: Бондаренко, 25, Педріньйо, 37

Нереалізований пенальті: Еліас, 69 (Ш)

Відео голів у матчі Шахтар – Олександрія

Турнірне положення Шахтаря і Олександрії

Завдяки перемозі над Олександрією Шахтар піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. "Гірники" відстають від Динамо на два бали.

Олександрія зазнала четвертої поспіль поразки. Команда Крила Нестеренка продовжує знаходитися на дні турнірної таблиці з нулем у графі набраних очок.

Чемпіонат УПЛ через міжнародні матчі збірних йде на перерву. Першість відновиться 12 вересня, коли стартує 5-й тур.

Раніше повідомлялося, як Георгій Судаков тепло попрощався з партнерами по команді після переходу в Бенфіку.