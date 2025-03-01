Вирішальний фактор Судакова: Шахтар розгромив Олександрію у центральному матчі туру
- Шахтар переміг Олександрію з рахунком 3:0 у важливому матчі чемпіонату України завдяки голам Судакова та Егіналду.
- Перемога дозволила Шахтарю скоротити відставання від Олександрії у турнірній таблиці до 2 очок та продовжити боротьбу за чемпіонство.
- Судаков, який вийшов на заміну, став героєм матчу, забивши два голи і допомігши команді здобути перемогу.
Поєдинок у Львові між Шахтарем та Олександрією закривав суботню програму 19-го туру чемпіонату України. Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство в УПЛ.
Шахтар – Олександрія 3:0
Гол: Судаков, 78, 90+4, Егіналду, 90
Перед звітним матчем "містяни" випереджали "гірників" у турнірній таблиці на п'ять балів. Тож команді Пушича потрібно було обов'язково перемагати Олександрію, щоб продовжити гонку за чемпіонство, пише 24 Канал.
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Джокери Пушича принесли результат
У першому колі підопічні Руслана Ротаня у гольовій перестрілці обіграли донеччан з рахунком 4:3. Тож у Шахтаря була додаткова мотивація взяти реванш за прикру поразку.
У стартовому складі "гірників" був відсутній лідер команди Георгій Судаков. Його місце у центрі поля зайняв Єгор Назарина, який рідко грав у першій частині сезону.
Перший тайм пройшов за переваги номінальних господарів поля. "Містяни" відповідали гострими контратаками. На 38-й хвилині захисник Олександрії Артем Шабанов мав відкривати рахунок. Після розіграшу кутового він небезпечно пробив головою, але м'яч розминувся з воротами.
У другому таймі тренери обох команд провели заміни, сподіваючись вирвати бажану перемогу. На поле вийшов Судаков, який став героєм матчу. На 78-й хвилині Еліас завдав удару по воротах. Голкіпер Олександрії Єрмаков відбив м'яч, але прямо на лідера "гірників", який пробив по порожніх воротах.
На 90-й хвилині Егіналду, який теж з'явився по перерві, збільшив перевагу господарів. А у компенсований час Судаков поставив фінальну крапку.
Шахтар у рівному матчі розгромив Олександрію, завдяки індивідуальній майстерності Судакова.
Відеоогляд матчу Шахтар – Олександрія
- "Гірники" скоротили відрив від Олександрії (2 бали) та Динамо (8 балів). Шахтар зберігає шанси на чемпіонство.
- Олександрія попри поразку залишилася на другій сходинці. В активі "містян" 41 очко у 19 матчах.